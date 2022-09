Energiekrise: Bundesregierung stellt Rosneft unter Treuhandverwaltung

Zur Sicherung des Betriebs der Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland (RDG) und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagmorgen in Berlin mit. Mehr zum Thema: Ölheizung: So teuer wird das Heizöl in diesem Winter

Der drastische Schritt bringt mit sich, dass die Bundesnetzagentur auch die jeweiligen Anteile von Rosneft in den drei Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohberg übernimmt. Die Treuhandverwaltung wird bereits ab diesem Freitag wirksam. Sie ist vorerst auf sechs Monate befristet. Die Kosten dafür haben die betroffenen Unternehmen zu tragen. Weiterlesen: Neue Maßnahmen zum Energiesparen: Was ab jetzt verboten ist

Rosneft: Lösung für gefährdeten Standort Schwedt

Mit der Treuhandverwaltung reagiert das Bundeswirtschaftsministerium auf die gefährdete Versorgungssicherheit. Zudem ist die Regelung ein wesentlicher Schritt zur Erhaltung des Standortes Schwedt. Für Schwedt solle es ein "umfassendes Zukunftspaket" geben, das einen "Transformationsschub" für die Region bringen und die Raffinerie unterstützen solle, damit die Versorgung mit Öl auf alternativen Lieferwegen sichergestellt werde.

Eine Anlagen zur Rohölverarbeitung auf dem Gelände der Raffinerie PCK in Schwedt. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Russisches Erdöl fließt bisher über die sogenannte Druschba-Pipeline bis nach Schwedt. Am Mittag wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über das "Zukunftspaket" für den Standort informieren. PCK hat rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Raffinerie gilt als wichtiger Arbeitgeber in der Region und versorgt große Teile des Nordostens mit Treibstoff.

Die deutschen Töchter des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft, RDG und RNRM, führen laut Ministerium jeden Monat Rohöl im Wert von mehreren hundert Millionen Euro aus Russland nach Deutschland ein. Grund für die Anordnung der Treuhandverwaltung sei, dass die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs der betroffenen Raffinerien aufgrund der Eigentümerstellung der Unternehmen in Gefahr gewesen sei.

Zentrale Dienstleister wie Zulieferer, Versicherungen, Banken, IT-Unternehmen und Banken, aber auch Abnehmer, seien nicht mehr zu einer Zusammenarbeit mit Rosneft bereit gewesen - weder mit Raffinerien mit Rosneft-Beteiligung noch mit den deutschen Rosneft-Töchtern, RDG und RNRM, selbst.

Energiekrise: Rosneft profitiert von gestiegenen Energiepreisen

Just am Donnerstag hatte Rosneft mit neuen Kennzahlen für Aufsehen gesorgt. Demnach profitiert das Unternehmen merklich von den gestiegenen Preisen aufgrund des Ukraine-Krieges. Der Rosneft-Gewinn legte im ersten Halbjahr 2022 um gut 13 Prozent zu, auf 432 Milliarden Rubel (7,2 Milliarden Euro).

Das Ergebnis sei eine sichere Grundlage für eine Zwischendividende und eine weitere Anhebung der Auszahlungen zum Jahresabschluss, sagte Rosneft-Chef Igor Setschin einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge. Setschin gilt als enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin. (mja/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

