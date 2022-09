Guterres: "Unsere Welt ist in Gefahr - und gelähmt"

Di., 20.09.2022, 18.24 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der UN-Generaldebatte vor einer Verschärfung internationaler Krisen und einem "Winter des weltweiten Unmuts" gewarnt. "Unsere Welt steckt in großen Schwierigkeiten", sagte Guterres bei der UN-Vollversammlung in New York und verwies auf Kriege und Konflikte, die Klimakrise und explodierende Preise.

