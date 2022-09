Parlamentswahlen in Italien: Ultrarechte auf dem Vormarsch

Fr., 23.09.2022, 10.23 Uhr

Bei den Parlamentswahlen am Sonntag sehen Umfragen das rechsnationale Bündnis vorn. Für Regionen wie das im Südwesten gelegene Kampanien ist das eine schlechte Nachricht. Denn das Lager um die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia will das Bürgereinkommen in Höhe von monatlich 550 Euro wieder abschaffen.

