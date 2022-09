Ukrainische Juden: "Putin ist der Nazi"

So., 25.09.2022, 16.23 Uhr

Glaubt man der Lesart des Kremls, müsste es Juden in der Ukraine eigentlich schlecht gehen - schließlich sind in Kiew ja Nazis an der Macht. Ukrainische Juden sehen das ganz anders - für sie ist der russische Präsident Wladimir Putin der Nazi.

