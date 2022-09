Die Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 von Russland nach Deutschland sind nach Einschätzung europäischer Politiker auf Sabotage zurückzuführen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte sie einen Sabotageakt". Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte, die Lecks seien durch "vorsätzliche Handlungen" und nicht durch einen Unfall entstanden.

Berlin. An einen Unfall glaubt bei den Lecks in den Ostsee-Pipelines niemand mehr. Was bedeutet das für andere Kabel und Pipelines im Meer?