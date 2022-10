Ukraine will schnelle Nato-Mitgliedschaft - Gegenschlag gegen Putin

Auf dem Roten Platz in Moskau haben tausende Menschen die Annexion vierer ukrainischer Gebiete durch Russland gefeiert. Präsident Wladimir Putin hatte am Nachmittag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet.

Ukraine-Krieg Ukraine: Was ist an Selenskyjs Drohung mit der Nato dran?

Wäre der Ukraine-Krieg nicht tödlichere Ernst, könnte man das Duell der Präsidenten beider Kriegsparteien – Zug um Zug – wie ein Schachspiel betrachten. Nachdem Kreml-Chef Wladimir Putin in vier von russischen Truppen besetzten Gebieten Referenden abhalten ließ und am Freitag die Annexion folgte, kündigte Wolodymyr Selenskyj in Kiew einen Antrag zur zügigen Aufnahme seines Landes in die Nato an. Der Präsident zieht alle Register, um vor der Weltöffentlichkeit in die Offensive zu gehen. Indes hat er die Rechnung ohne die führende Nato-Nation gemacht, ohne die USA.

Nato-Beitritt der Ukraine: Selenskyj holt zum Gegenschlag gegen Putin aus

Beide eskalieren. Putin tut es mit dem Landraub. Versucht die Ukraine den Donbass zurückzuerobern, wird er es als ein Angriff auf russisches Staatsgebiet deuten. Der Krieg, den er lange Zeit zur "militärischen Spezialoperation" kleingeredet hatte, wird dann zur Landesverteidigung.

Die dient wiederum als Begründung dafür, sich militärisch aufzupumpen, zum Beispiel mit einer Generalmobilmachung zur Rettung von Mütterchen Russland oder mit der Drohung mit taktischen Atomwaffen. Nach der russischen Militärdoktrin legitimiert die Landesverteidigung deren Einsatz.

Selenskyjs Gegenzug: Die Internationalisierung des Konflikts – und damit seine Ausweitung. Die Nato ist hoch überlegen, zumal nach den hohen Verlusten der russischen Truppen im nunmehr sieben Monate langen Krieg.

Russland ist eine Atommacht. Eine direkte Konfrontation könnte schnell zu einem Weltkrieg führen. Das ist wohl die größte Sorge von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Von Anfang an war er bestrebt, dieses Szenario zu verhindern. So erklärt sich auch seine Skrupel, auf Wunsch Ausrüstung zu liefern, gerade schwere Waffen. Das könnte Sie interessieren: Nato einfach erklärt: Warum sie für Putin ein Ärgernis ist

Blufft Selenskjy? Nato-Beitritt ist Wunschdenken

Es gibt einen signifikanten Unterschied: Putin hat mit dem Landraub Fakten geschaffen. Man muss ihm Regionen wie Cherson oder Luhansk erst mal entreißen. Der Nato-Beitritt hingegen liegt nicht in der Macht Selenskyjs. Er setzt Putins Eskalationsdominanz bloß Wunschdenken entgegen. Schon 2014 hatte die Ukraine ihre Neutralität aufgehoben. So lange schon bemüht sich das Land um eine Nato-Mitgliedschaft.

Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, sein Land habe bewiesen, dass es die Standards der Militärallianz erfülle. "Wir vertrauen einander, wir helfen einander, und wir beschützen einander. Das ist die Allianz." Im Westen ist man voll des Lobes über die ukrainischen Militärs. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj kommt auf das Cover des Time-Magazins. Sein Name steht für die Umwandlung eines "klobigen sowjetischen Modell" in eine moderne Streitmacht.

Aber: Wer zur Nato gehört, genießt ihren Beistand. Der Bündnisfall-Artikel des Nato-Vertrages sieht vor, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Land des Verteidigungsbündnisses als eine Attacke auf alle Staaten der Allianz gewertet wird.

Nato-Beitritt: Der Beistand führt zum Kriegseintritt

Mit einem Ja zu einem Beitritt der Ukraine würde die Nato de facto ihren eigenen Kriegseintritt in Kauf nehmen. Derzeit sind 30 Länder in dem Militärbündnis vereint. Einen Konsens über einen "beschleunigen Beitritt" (Selenskyj) zu erzielen, ist schweirig. Zustimmung kommt von den drei baltischen Staaaten. Andere dürften ein Problem haben, die Türkei etwa, Ungarn, vermutlich auch Deutschland und Frankreich. Bezeichnend ist die Reaktion der USA. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte, es sei derzeit besser, der Ukraine durch Unterstützung vor Ort zu helfen. Ein Beitrittsverfahren solle zu einer anderen Zeit aufgegriffen werden.

Dass Selenskyj es Nato-Mitgliedschaft aufreizend forciert, dürfte Putin wurmen. Eines seiner Kriegsziele war zu verhindern, dass sich das westliche Bündnis ausdehnt. Er wollte nicht zuletzt ein Stoppsignal setzen.

Ukraine war auf und dran, ihr Nato-Ziel zurückzustellen

Eine tragische Note seines Scheiterns ist, dass die Ukraine Ende März bei Verhandlungen in der Türkei auf und dran war, das Beitrittsziel zurückzustellen. Damals forderten ihre Unterhändler in Istanbul ein "internationales Abkommen", um die Sicherheit ihres Staates zu garantieren. Mehrere Länder sollten als Unterzeichnerstaaten die Garanten sein. Es musste keineswegs die Nato sein.

Putin hat diese Chance verstreichen lassen. Der Kremlchef fühlte sich stark und wollte alles: Neutralität, Demilitarisierung, "Entnazifizierung" des Nachbarlandes. Davon hat er sechs Monate später nichts erreicht.

Auch wenn Selenskyjs Forderung nach einem "beschleunigten" Beitritt nicht erfüllt werden sollte, muss sie nicht verpuffen. Zum Ausgleich könnte ihm das Bündnis keinen direkten Beistand, wohl aber einen indirekten leisten: in Form von verstärkten Waffenlieferungen. Und sollte Russland jemals im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen, so könnte es im Bündnis zu einer Neuorientierung führen.

