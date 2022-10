Kurz erklärt: Streit um Akw-Laufzeiten

Mo., 17.10.2022, 12.23 Uhr

Im Streit um längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ist ein Spitzengespräch bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gescheitert. Während die Grünen die Akw Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg lediglich bis April weiterlaufen lassen wollen, fordert die FDP deutlich längere Laufzeiten auch für das dritte noch am Netz befindliche Kraftwerk Emsland.

