Scholz empfängt spanischen König Felipe VI. bei dessen Staatsbesuch

Mo., 17.10.2022, 18.53 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den spanischen König Felipe VI. in Berlin empfangen. Felipe und seine Frau Letizia befinden sich auf einem mehrtägigen Staatsbesuch in Deutschland. Zum Auftakt hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Paar in Berlin mit militärischen Ehren empfangen.

