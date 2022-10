Ukraine-Krieg: Russischer Kampfjet stürzt auf Wohngebiet – Blackout in Ukraine

Beim Absturz des russischen Militärflugzeugs über der Stadt Jejsk am Asowschen Meer in der Nähe der Ukraine sind nach neuen Angaben aus Moskau 13 Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern sollen auch drei Kinder sein.

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über einem Wohngebiet in der russischen Stadt Jesjk sind nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums 13 Menschen gestorben. Die Stadt Jesk liegt am Asowschen Meer im Südwesten Russlands und damit in der Nähe der Ukraine. Wie die Behörden am Dienstagmorgen berichteten, sind unter den Toten auch drei Kinder.

Bisher hatte Russland von sechs Toten gesprochen, korrigierte die Zahl der Opfer am Dienstag aber. Wie das Gesundheitsministerium in Moskau berichtet, wurden die Leichen von Einsatzkräften des Zivilschutzes geborgen.

Den korrigierten Angaben zufolge sind bei dem Unfall 19 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen sind ins Regionalkrankenhaus von Krasnodar gebracht worden, die anderen würden in Jejsk im Krankenhaus versorgt. Dort erhalten die Betroffenen auch psychologische Hilfe, wie der Gesundheitsminister Michail Muraschko mitteilte.

Ukraine-Krieg: Kampfjet soll bei einem Übungsflug Feuer gefangen haben

Der Absturz des Kampfjets vom Typ Su-34, der auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird, ereignete sich am Montagabend. Laut Angaben des Verteidigungsministerium in Moskau habe ein Triebwerk des Kampfbombers beim Start eines Übungsflugs direkt zu Beginn Feuer gefangen. Die Piloten konnten sich mit Fallschirmen retten.

Das Militärflugzeug fiel daraufhin neben ein achtstöckiges Wohnhaus, das zum Teil in Brand gesetzt wurde. Den Behörden zufolge wurden dabei 72 Wohnungen beschädigt. Auch Präsident wurde nach Kremlangaben über den Absturz unterrichtet.

Videos aus der Stadt zeigten eine große Explosion dicht an dem Hochhaus. Dann waren kleinere Detonationen zu hören. Ein Teil des Gebäudes fing bis zum Dach hinauf Feuer. Nach offiziellen Angaben gelang es 400 Rettungskräften bis zum Abend, den Brand zu löschen. In einer in der Nähe gelegenen Schule sei niemand verletzt worden, hieß es.

Ukraine-Krieg: Übungsflug unweit der Ukraine wirft Fragen auf

Übungsflüge werden in der Regel ohne Munition absolviert. Allerdings deutete die Boulevardzeitung „Komsomolskaja Prawda“ die Stärke der Explosionen so, dass die Maschine bewaffnet gewesen sei.

Die Hafenstadt Jejsk liegt dicht an der Ukraine. Direkt auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht befindet sich die ukrainische Stadt Mariupol. Sie Stadt wurde in den ersten Monaten der russischen Offensive durch Belagerung und Bombenangriffe verwüstet.

Russland setzt die Suchoi-34-Bomber für Luftangriffe gegen die Ukraine ein. Sie ist mit hochentwickelten Sensoren und Waffen ausgerüstet. Laut dem Zeitungsbericht von „Komsomolskaja Prawda“ habe ein geretteter Pilot gesagt, dass die Maschine nicht abgeschossen wurde, sondern einen technischen Defekt hatte.

Ukraine-Krieg: Bombenalarm in ukrainischen Gebieten

Mit neuen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine hatte Russland am Dienstag Luftalarm im ganzen Land ausgelöst. Wie die ukrainischen Behörden weitreichend berichten, sei die Luftverteidigung sehr aktiv. Es werden unter anderem Angriffe auf Wohngebiete in Charkiw, Dnipropetrowsk und Mykolajiw gemeldet.

Der Gouverneur von Mykolajiw spricht von einem nächtlichen Raketenbeschuss, bei dem ein Wohnhaus getroffen wurde. In Charkiw wurde gezielt die Industrie bombardiert, auch die Hauptstadt Kiew berichtet von Explosionen.

Ukraine-Krieg: Teile der Ukraine nach gezielten Angriffen ohne Strom

Zuletzt hatte die Ukraine von gezielten Angriffen Russlands gegen die Energie-Infrastruktur des Landes berichtet. Innerhalb einer Woche soll ein Drittel der Strom-Infrastruktur der Ukraine zerstört worden sein. „Seit dem 10. Oktober wurden 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört, was zu massiven Stromausfällen im ganzen Land geführt hat“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag auf Twitter.

Russland hat in den vergangenen Tagen immer wieder die ukrainische Energie-Infrastruktur ins Visier genommen. Foto: -/Maxar Technologies/AP/dpa

Viele Regionen seien am Dienstag im Blackout. Auch in Teilen der Hauptstadt Kiew gab es Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung, wie der örtliche Stromversorger DTEK mitteilte. Mehrere Ortschaften in der westlich von Kiew gelegenen Region Schytomyr sowie Teile der Stadt Dnipro in der zentralöstlichen Ukraine waren ebenfalls ohne Strom.

Bereits am Montag hatte Russland wichtige Infrastruktur in drei ukrainischen Regionen angegriffen. Dadurch fiel nach Angaben der ukrainischen Regierung in hunderten Städten und Dörfern der Strom aus. (mit dpa/fmg)

