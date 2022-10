Putin besucht Trainingszentrum für einberufene Soldaten

Fr., 21.10.2022, 16.23 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag zum ersten Mal seit der Teilmobilisierung ein Trainingszentrum für einberufene Soldaten besucht. In einem Schießzentrum in der südöstlich von Moskau gelegenen Region Rjasan spricht Putin unter anderem mit den Soldaten vor Ort.

