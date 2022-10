Erdogan schlägt Kopftuch-Referendum in der Türkei vor

Erdogan schlägt Kopftuch-Referendum in der Türkei vor

Mo., 24.10.2022, 12.59 Uhr

In der Debatte über das Kopftuch in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Referendum über eine Verfassungsänderung vorgeschlagen. "Wenn Sie den Mut haben (...), lassen Sie uns die Frage einem Referendum unterziehen", sagte Erdogan bei einem Auftritt in Malatya.

