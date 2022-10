Joe Biden: Vergeigt er die Kongress-Wahlen mit falschen Themen?

Drei Wochen vor den wegweisenden Zwischenwahlen in den USA sind die Wahllokale im Bundesstaat Georgia bereits geöffnet. Bei den so genannten Midterm-Wahlen müssen die Demokraten von Präsident Joe Biden um ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus bangen.

US-Zwischenwahlen: Wähler in Georgia bereits an den Urnen

Abtreibung oder Inflation? Wenige Tage vor den Kongress-Wahlen in den USA am 8. November schlägt ein Meinungsumschwung im Land den Demokraten von Präsident Joe Biden ins Kontor. Umfragen lassen plötzlich eine „rote Welle”, einen Kantersieg der Republikaner, als möglich erscheinen.

Bernie Sanders, 2020 im Vorwahlkampf ein interner Rivale des amtierenden Präsidenten, sah sich am Sonntag zu einem selten deutlichen Ordnungsruf an die eigenen Reihen genötigt: Weniger über Abtreibung sprechen, Leute, mehr über Wirtschaft, Inflation und die Axt, die die Republikaner im Sozialen anlegen wollen, sollten sie gewinnen.

Mit der harschen Intervention des Senators aus Vermont erscheint die bisherige Strategie des Weißen Hauses, das demokratische und parteiunabhängige Wähler/-innen stark mit dem polarisierenden Thema Abtreibung mobilisieren will, beinahe als Rohrkrepierer.

Ausgelöst durch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in Washington, das seit fast 50 Jahren landesweit geschützte Recht auf Abtreibung zu kippen und die Zuständigkeit für Schwangerschaftsabbrüche an die 50 Bundesstaaten zurückzugeben, gab es seit dem Sommer tektonische Verschiebungen in der Wählerschaft.

Zu Hunderttausenden haben sich Frauen in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen; mutmaßlich, um ihren Unmut über das vielerorts de facto zu einem Total-Verbot von Abtreibungen führende Urteil des unter Donald Trump mehrheitlich nach rechts verschobenen Supreme Courts an der Wahlurne zum Ausdruck zu bringen.

Also schob das Weiße Haus den Kampf um das Recht auf „abortion” im Wahlkampfschaufenster ganz weit nach vorn. Vor wenigen Tagen toppte Präsident Biden die Mobilisierungsversuche, indem er in ankündigte, schon im Januar ein Gesetz unterzeichnen zu wollen, das den Supreme Court quasi unterläuft und auf ein bundesweit einheitliches und parlamentarisch befestigtes Recht auf Abtreibung abzielt.

Das ist der dritte Schritt vor dem ersten. Ohne die nötigen Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat wird es damit nichts. Und derzeit geben die meisten Umfragen den Demokraten nur geringe Chancen, beide Kammern des Kongresses zu halten.

Zigtausende zu Abtreibungs-"Tourismus" gezwungen

Wichtigster Grund: Die unbestreitbare Erregungskurve, die das höchste Gericht mit seiner historischen Entscheidung erzeugt hat, ist seit dem Sommer abgeflacht.

Obwohl 70 Prozent der Bevölkerung die Aufhebung einer landesweit einheitlich-verlässlichen Regelung im Umgang mit dem ungeborenen Leben als Rückschritt empfinden, steht die seit Jahrzehnten kontrovers debattierte Frage, wie mit ungeborenem Leben umgegangen werden soll, nicht mehr oben auf dem Merkzettel der Wählerinnen und Wähler.

Obwohl in vielen Bundesstaaten Zigtausende Frauen mittlerweile zu Abtreibungs-„Tourismus” in die Nachbarschaft gezwungen sind. Und obwohl die Republikaner Vorstellungen für ein landesweites Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen ab der 15. Woche vorantreiben, also de facto den Supreme Court rechts noch überholen wollen.

Weit über 80 Prozent der Amerikaner halten nach übereinstimmenden Umfragen in diesem Herbst die Wirtschaftslage und hier gesondert die unverändert oberhalb von acht Prozent rangierende Inflation für das mit Abstand wichtigste und alles durchdringende Thema bei den anstehenden „midterms”. Dass die Biden-Regierung gegen erbitterte Widerstände dreistellige Milliarden-Summen für den Klimaschutz, gegen Kinderarmut und für die Ertüchtigung der maroden Infrastruktur durchgesetzt hat, dass die Arbeitslosigkeit auf Niedrigst-Niveau verharrt, gerät in den Hintergrund.

Die Teuerungsrate betrifft dagegen den Gang in den Supermarkt, den Stopp an der nächsten Tankstelle wie auch extrem gestiegene Miet- und Heizkosten; ein Jedermann-Thema. Bis weit in die Mittelschicht reicht das Stöhnen über eine Kosten-Explosion, die viele Haushalte latent in Existenznot bringt. Nach der Inflation kommt auf der Skala der Wähler-nahen Themen die allerorten grassierende Kriminalität. Erst danach kommt Abtreibung, gefolgt von Einwanderung/Asyl.

Für die Inflation wird im Mittel der Bevölkerung weniger die Corona-Krise mit den daraus resultierenden Lieferkettenproblemen oder der Gas und Öl verknappenden Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht, als vielmehr die Konjunktur- und Infrastruktur-Pakete Bidens. Dahinter steht eine republikanische Partei, die von A bis Z die Ausgabenpolitik der amtierenden Regierung als Ursache für die angespannte Situation brandmarkt.

Dass die Notenbank Federal Reserve (Fed) gemäß ihres Auftrags die Inflation durch massive Zinsanhebungen (derzeit 3 bis 3,23 %) einzudämmen versucht und kurz vor den Zwischenwahlen wohl auf vier Prozent erhöhen wird, wird auf republikanischer Seite als Panik-Reaktion abqualifiziert, die Wirtschaftskraft abwürgt und die USA direkt in die Rezession führen werde. Dass diverse Analysten der amerikanischen Wirtschaft in der Tat binnen der kommenden zwölf Monate einen Abschwung prophezeien, bringt die Regierung zusätzlich in Argumentationsnot.

Republikaner wird mehr wirtschaftliche Kompetenz unterstellt

Das erst im August durch den Kongress geprügelte Gesetzespaket zur Inflationsbekämpfung macht nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftler durchaus Sinn, wird aber vor dem Wahltermin bei keinem Wähler Linderung verschaffen. Die dort geplanten Maßnahmen zur Senkung von Arzneimittel- und Energiepreisen werden bestenfalls im nächsten Jahr spürbar.

Obwohl die Republikaner nicht mit konkreten Rezepten aufwarten, wie der Misere denn anders beizukommen wäre, wird ihnen vom Wähler in ökonomischen Fragen mehr Kompetenz unterstellt. Was dazu führt, dass die Aussichten für einen substanziellen Sieg der Konservativen am 8. November gestiegen sind.

Joe Biden versucht unterdessen den Eindruck zu zerstreuen, er und die Demokraten würden sich allein auf das gesellschaftspolitische Sprengstoff-Thema Abtreibung stürzen, um Wähler an die Wahlurnen zu treiben. Zuletzt kündigte der Präsident in Pittsburgh die Freigabe von weiteren 15 Millionen Barrel Rohöl (je 159 Liter) aus den strategischen Ölreserven an. Damit soll der im Sommer exorbitante hohe, danach gedämpfte und jetzt wieder leicht im Steigen begriffene Benzinpreis an der Zapfsäule gesenkt werden.

