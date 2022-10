Kurz erklärt: Hamburger Hafen-Terminal "Tollerort"

Di., 25.10.2022, 08.23 Uhr

Die chinesische Reederei Cosco will 35 Prozent am Hamburger Containerterminal "Tollerort" übernehmen. Kritiker befürchten, dass der Staatskonzern und damit die chinesische Führung zu weitgehende Kontrolle über kritische Infrastruktur in Deutschland übernehmen könnten.

