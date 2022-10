Kurz erklärt: Wie steht es um das deutsch-französische Verhältnis?

Mi., 26.10.2022, 12.53 Uhr

Spätestens seit dem EU-Gipfel zur Energiekrise sprechen Beobachter von einem Tiefpunkt des deutsch-französischen Verhältnisses. Vor dem Hintergrund diverser Spannungen sowohl in Wirtschaft als auch Rüstungspolitik, trifft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch in Paris.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik, Wirtschaft und Finanzen