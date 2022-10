US-Inflation lässt Arme verzweifeln - und die Demokraten

Do., 27.10.2022, 12.24 Uhr

Der "Robin Hood"-Supermarkt in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia gibt Lebensmittel kostenlos an Bedürftige ab. In letzter Zeit gibt es hier immer mehr Abnehmer, denn die Inflationsrate ist in der Metropole mit rund zwölf Prozent besonders hoch. Die explodierenden Preise beherrschen zunehmend den Wahlkampf - zum Nachteil der Demokraten.

