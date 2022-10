Russisches Parlament verschärft LGBTQ-feindliches Gesetz

Do., 27.10.2022, 16.23 Uhr

In Russland soll es künftig verboten sein, "familiäre Werte zu leugnen". Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der in erster Lesung von der Duma verabschiedet wurde. Schon jetzt ist es in Russland verboten, im Beisein Minderjähriger positiv über sexuelle Minderheiten zu sprechen.

Video: Politik, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Justiz, Kriminalität