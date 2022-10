EU-Einigung: Ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen

In Zentralfrankreich soll bis 2027 das für Elektroautos wichtige Leichtmetall Lithium in bedeutenden Mengen gefördert werden. Damit könnte sich Europa langfristig unabhängiger von China machen.

Bedeutende Lithium-Mine soll bis 2027 in Zentralfrankreich entstehen

In der Europäischen Union sollen laut einer am Donnerstagabend erzielten Einigung ab dem Jahr 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zugelassen werden. Die zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament getroffene Vereinbarung stelle eine „historische Entscheidung der EU für das Klima“ dar, erklärte der französische Abgeordnete Pascal Canfin, der den Umweltausschuss des EU-Parlaments leitet. Sie sieht vor, dass neue Autos mit Benzin- und Dieselantrieb ab dem Jahr 2035 nicht mehr in der EU zugelassen werden sollen.

Damit werde das Ziel „von hundert Prozent emissionsfreien Fahrzeugen“ bis zum Jahr 2035 „endgültig bestätigt“, erklärte Canfin. Für die Jahre 2025 und 2030 seien Zwischenschritte vorgesehen. Auch die tschechische EU-Ratspräsidentschaft gab die Vereinbarung bekannt: „Wir haben eine Einigung“, erklärte ein Sprecher im Onlinedienst Twitter.

Mit dem Verbrenner-Verbot setzt die EU stark auf Elektromobilität. Im Juni hatten sich bereits die Umweltministerinnen und Umweltminister der 27 EU-Staaten auf ein Aus für Autos mit Benzin- und Dieselantrieb geeinigt. Nun wurde eine endgültige Einigung innerhalb der EU erzielt. (afp/fmg)

