Wohngeld, Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket: Das könnte heute beschlossen werden

Die Verhandlungen am heutigen Mittwoch im Bundeskanzleramt dürften mit harten Bandagen geführt werden, denn es geht um viel Geld und die konkrete finanzielle Ausgestaltung der von den Bürgerinnen und Bürgern sehnsüchtig erwarten Entlastungsmaßnahmen.

Zunächst kamen am Vormittag die Länderchefs und -chefinnen zusammen. Am Nachmittag sind dann Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angesetzt. Beim vorigen Treffen Anfang Oktober waren Bund und Länder ohne Einigung auseinander gegangen.

Irritationen bei Länderchefs wegen neuer Ampel-Pläne

Kurz vor den Beratungen sorgten neue Pläne der Bundesregierung für „Irritationen“ bei den Ländern. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte nach Vorberatungen der Länder, bei Härtefallregelungen sehe der Bund eine hälftige Beteiligung der Länder vor. Dies sei in der Vorbereitung nicht besprochen worden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach von „Irritationen“. Eine 50:50-Regelung stoße bei den Ländern auf keine Zustimmung. Darüber werde mit der Bundesregierung noch zu reden sein.

Hintergrund ist ein am Mittwoch vorgelegtes Eckpunktepapier der Bundesregierung zu Entlastungen für Strom- und Gaskunden. Vorgesehen sind auch Regelungen für Härtefälle, die von geplanten Energiepreisbremsen nicht ausreichend entlastet werden. So soll kleinen und mittleren Unternehmen auf Antrag eine weitere Gas-Abschlagszahlung im Januar erlassen werden - die Finanzierung von insgesamt zwei Milliarden Euro sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung Bund und Länder je zur Hälfte übernehmen.

Ministerpräsidenten zeigen sich optimistisch

Im Vorfeld der Beratungen zeigten sich mehrere Ministerpräsidenten optimistisch, dass der Streit um die Finanzierung verschiedener Maßnahmen gelöst werden könne. Es gebe die Chance, „dass wir heute größere finanzpolitische Themen zwischen Bund und Ländern schlusseinigen können“, sagte etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Folgende Streitpunkte sind allerdings noch offen und stehen heute im Kanzleramt auf der Tagesordnung:

Gaspreisbremse: Wann greift sie?

Die von der Ampelkoalition angekündigte Gaspreisbremse ist ein zentraler Bestandteil des 200 Milliarden Euro umfassenden Entlastungspakets. Allerdings ist noch unklar, wann der Preisdeckel greifen soll. Die Länder drängen beim Bund, diesen schneller einzuführen. Ursprünglich sollte die Preisbremse im März 2023 kommen, nun könnte sie laut Bundesregierung rückwirkend schon zum 1. Februar greifen. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs soll das Gas 12 Cent pro Kilowattstunde kosten. Wer mehr verbraucht, muss mehr zahlen. Haushalte mit höheren Einkommen sollen die Staatshilfe als geldwerten Vorteil versteuern.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wünscht sich eine Einführung der Gaspreisbremse schon zum 1. Januar. Dass es doch noch auf den Januar hinausläuft, glaubt Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) allerdings nicht. Er sagte in Berlin, seine Zuversicht sei begrenzt, dass sich der Bund da noch bewegen werde. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht beim Thema Energiekosten darüber hinaus Gesprächsbedarf. Er pocht auf Gerechtigkeit für Menschen mit Öl- und Holzpellet-Heizungen an. Auch für diese Brennstoffe gingen die Preise seit Monaten nach oben. „Darüber wird man sprechen müssen", sagte Wüst.

Wer zahlt wie viel beim 49-Euro-Ticket?

Zwar haben sich Bund und Länder bereits darauf geeinigt, dass es ein 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr geben soll. Noch nicht entschieden ist jedoch, wer dafür zahlt. Die Länder wünschen sich vom Bund dauerhaft höhere Zuschüsse. Hier könnte der Bund den Ministerpräsidenten am Mittwoch ein neues, verbessertes Angebot machen. Für 2022 will er zusätzliche Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro zahlen, von 2023 an sollen sie jährlich um drei Prozent erhöht werden. Die Länder hatten zuletzt allerdings noch mehr Geld gefordert. Sie pochen auf 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Wohngeld: Wer finanziert es?

Der Bund hat bereits beschlossen, dass ab dem kommenden Jahr mehr Menschen vom Wohngeld profitieren. Statt 600.000 sollen es künftig zwei Millionen sein. Der Mietzuschuss soll künftig um 190 Euro pro Monat angehoben werden. Zudem soll es einen Heizkostenzuschuss geben. Die Länder, die bisher die Hälfte des Wohngelds finanzierten, wollen bei der Erweiterung gar nicht mehr mitmachen. Stattdessen solle der Bund die Kosten allein übernehmen.

Wer zahlt für die Versorgung der Geflüchteten?

Bei der Unterbringung von Hunderttausenden Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Regionen der Welt stoßen immer mehr Länder an ihre Grenzen. Es fehlt an Wohnraum und zunehmend auch an Geld. Der Bund bietet den Ländern und Kommunen in diesem und im nächsten Jahr zur Versorgung von Flüchtlingen nun insgesamt 4,25 Milliarden Euro an. Viel zu wenig, sagen die Ministerpräsidenten. Sie kommen in ihren Berechnungen auf eine Gesamtsumme von 15 Milliarden Euro. Zwischen dem Angebot des Bundes und den Forderungen der Länder klafft also eine Lücke von etwa zehn Milliarden Euro. (tok/dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

