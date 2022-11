Scholz und von der Leyen bekräftigen EU-Perspektive für Westbalkan

Do., 03.11.2022, 17.24 Uhr

Bei einem Westbalkan-Gipfel in Berlin haben Vertreter der sechs Länder vereinbart, dass ihre Bürger künftig visafrei in der Region reisen können. Alle Staaten streben einen EU-Beitritt an - einen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht.

Video: Politik, Wirtschaft und Finanzen