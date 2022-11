Israel: Rechte Allianz von Netanjahu gewinnt Parlamentswahl

Fr., 04.11.2022, 09.23 Uhr

Israels Ex-Regierungschef Benjamin Netanjahu steht vor einer Rückkehr an die Macht: Der 73-Jährige und seine rechten Bündnispartner haben nach Angaben der Wahlkommission die Parlamentswahl vom Dienstag gewonnen. Nun könnte Netanjahu die am weitesten rechts stehende Regierung in der israelischen Geschichte bilden.

