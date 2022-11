Radfahrerin gestorben: Habeck kritisiert „Protestformen, die Menschen gefährden“

Zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Sonntag ein Gemälde des impressionistischen Malers Claude Monet im Museum Barberini in Potsdam mit Kartoffelbrei beworfen. Die Polizei nahm beide in Gewahrsam.

Nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin hat Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) bestimmte Klima-Proteste scharf verurteilt. „Der Tod der Radfahrerin ist erschütternd, die Umstände müssen genau aufgeklärt werden“, sagte Habeck unserer Redaktion. „Unabhängig von der Aufklärung muss gelten: Protestformen, die Menschen gefährden, sind falsch. Proteste einiger Gruppen tun aber inzwischen genau das. Das Leben anderer und ihr eigenes gefährden.“

Beim Klimaschutz gehe es darum, Leben und Freiheit zu schützen, sagte Habeck weiter. „Wer mit seinem Protest Gesundheit und Leben von anderen riskiert, büßt damit jede Legitimität ein und schadet auch der Klimabewegung selbst.“ Den Namen der Gruppe „Letzte Generation“ nannte Habeck nicht ausdrücklich.

Rettungsfahrzeug war nach Aktion der „Letzten Generation“ in Stau geraten

Eine Radfahrerin war am Montag in Berlin von einem Betonmischer erfasst worden. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr, das bei der Rettung der Frau helfen sollte, war nach dem Unfall am Montag in einen Stau geraten, den eine Aktion der „Letzten Generation“ ausgelöst hatte. Die Gruppe war in der Folge hart kritisiert worden. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) forderte ein entschiedenes Vorgehen und konsequente Verfolgung.

Die Gruppe hatte sich nach dem Unfall der Radfahrerin bestürzt gezeigt. Zugleich kritisierten sie am Freitag „eine Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze“, die nach dem Unfall über sie hereingebrochen sei.

Am Freitag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass die Radfahrerin verstorben ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de