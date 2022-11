Ukraine-Botschafter: "Russen in Deutschland sind ein Sicherheitsrisiko"

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Lieferung weiterer deutscher Waffen an die Ukraine angekündigt - die von der Ukraine gewünschten Kampf- und Schützenpanzer sind aber nicht darunter.

Lambrecht- Weitere Waffenlieferung an Ukraine - aber keine Panzer

Lambrecht: Weitere Waffenlieferung an Ukraine - aber keine Panzer

Melnyk-Nachfolger Botschafter: "Russen in Deutschland Sicherheitsrisiko"

Oleksii Makeiev kennt sich mit Deutschland aus. Die Sprache hat er als Schüler in Kiew gelernt, und er hat auch schon – von 2005 bis 2009 – in der ukrainischen Botschaft in Berlin gearbeitet. Jetzt, mitten im Krieg, hat er die Nachfolge von Andrij Melnyk übernommen. Eines seiner ersten Interviews gibt er beim Besuch in unserer Redaktion.

Herr Botschafter, sind Sie gut aufgenommen worden in Berlin?

Oleksii Makeiev: Sehr gut. Regierungsvertreter haben mich mit offenen Armen empfangen. Und ich werde auch schon auf der Straße angesprochen. Das ist ein toller Start für jeden Botschafter. Natürlich bin ich meinem Vorgänger dankbar, dass er die Ukraine in den Mittelpunkt des Interesses hier in Deutschland gerückt hat.

Ihr Vorgänger Andrij Melnyk war umstritten, weil er mit harschen Worten mehr Unterstützung für die Ukraine einforderte. Er hat sogar den Bundeskanzler eine „beleidigte Leberwurst“ genannt. Welchen Stil pflegen Sie?

Makeiev: Ich hoffe, eines Tages wird man es als Makeiev-Stil bezeichnen. Mein Hauptziel ist, Vertrauen aufzubauen. Für einen Diplomaten ist Vertrauen das wichtigste. Wenn ein Diplomat Vertrauen verliert, ist er kein Diplomat mehr. Ich will aufgeschlossen, überzeugend, kämpferisch auftreten. Mein Präsident nennt uns Kämpfer an der diplomatischen Front. Meine Aufgabe ist, die Deutschen und ihre Regierung zu motivieren, dass sie uns helfen und wir in diesem Krieg nicht alleine stehen.

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Wie zufrieden sind Sie mit der deutschen Unterstützung?

Makeiev: Ich bin sehr zufrieden, was die deutsche Bevölkerung für meine Landsleute tut, die vor dem russischen Vernichtungskrieg flüchten. Dafür werden die Ukrainer den Deutschen ewig dankbar sein. Bei der militärischen Unterstützung durch die Bundesregierung gibt es aber noch Luft nach oben. Wir haben ein Ziel: Dieser Krieg muss gewonnen werden. Wir haben in den vergangenen acht Jahren gelernt, dass Verhandlungen mit Russland nicht zum Frieden führen. Wir brauchen keine Vermittler, wir brauchen Verbündete. Der Westen muss als Team auftreten, und wir müssen auf alles zurückgreifen können, was dieses Team hat.

Bedeutet für Deutschland?

Makeiev: Deutschland hinkt bei den nicht hinterher, aber es gibt noch viel zu verbessern. Wir hören immer, dass Deutschland keine Alleingänge machen möchte. Das ist so passiv! Wir sollten mehr über eine deutsche Führungsrolle sprechen. Und Deutschland hat ja bereits Führung gezeigt: Das erste Raketenabwehrsystem vom Typ Iris-T haben die Deutschen in die Ukraine geliefert. Damit können wir russische Marschflugkörper abfangen. Und diese Führungsrolle erwarten wir bei weiteren Waffensystemen. Dazu gehören Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge wie Leoparden, Marder, Füchse und Dingos. Da sind wir im Gespräch mit der Bundesregierung.

Sie sprechen über die direkte Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern aus Deutschland in die Ukraine?

Makeiev: Ja, darüber sprechen wir.

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev im Gespräch mit unserer Redaktion. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Mit welchem Ergebnis?

Makeiev: Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die Entscheidung fällt, Leopard 2 aus Deutschland direkt in die Ukraine zu liefern. Wir brauchen diese Kampfpanzer. Und es wird Zeit, mit dem Gerede aufzuhören, man wolle Russland nicht provozieren. Was soll denn noch passieren? Wie viele Butschas, Mariupols oder Isjums – Orte der Vergewaltigung und der Massengräber – soll es noch geben?

Das russische Militär soll – so haben es westliche Geheimdienste mitgehört – Atomschläge auch gegen Deutschland besprochen haben. Ist die Gefahr einer nuklearen Eskalation kein Grund, vorsichtig zu sein?

Makeiev: Wir müssen Russland aus einer Position der Stärke begegnen. Sonst wird Moskau immer weiter gehen. Nach der Annexion der Krim hatte Deutschland auch Angst, Russland zu provozieren. Die Ukraine wurde alleine gelassen. Das Ergebnis sehen wir jetzt. 20 Prozent des ukrainischen Territoriums sind unter russischer Besatzung. Sowas hat es nur im Zweiten Weltkrieg gegeben, als das komplette Territorium der Ukraine unter deutscher Besatzung war.

Wie realistisch ist es, einen Krieg gegen die Atommacht Russland zu gewinnen?

Makeiev: Wir haben keine andere Wahl, als uns zu wehren und die Russen zurückzudrängen. Die Russen möchten die Ukraine vernichten. Das ist eine absolut genozidale Kriegführung. Russland begeht Völkermord. Wir kämpfen ums Überleben. Aber unsere Armee ist die zweit- oder drittstärkste in Europa, was die Kampffähigkeit angeht. Mit der Hilfe der Alliierten können wir unser Territorium befreien. Und dafür sorgen, dass Russland nicht mehr seine Nachbarn bedroht.

Glauben Sie, Putin schreckt vor dem Einsatz von Atomwaffen zurück?

Makeiev: Putin muss weiter gesagt werden, dass der Einsatz von Nuklearwaffen keine Option ist. Die Antwort der ganzen Welt würde sehr deutlich ausfallen – und Putin zum Rückzug zwingen.

In westlichen Gesellschaften wächst – mit der Inflation – die Kriegsmüdigkeit. Der Druck auf Kiew, mit Russland zu verhandeln, wird zunehmen …

Makeiev: Mein Präsident hat sich klar ausgedrückt: Mit Putin gibt es keine Verhandlungen.

Sie könnten – wenn nicht auf Territorien – auf eine Mitgliedschaft in Nato und EU verzichten.

Makeiev: Nato und EU sind kein Thema für Russland. Das sind alles Vorwände. Mit diesem Russland kann niemand erfolgreich Verhandlungen führen.

Haben Sie Hoffnung, dass Putin stürzt – durch Druck aus dem Militär, von den Oligarchen oder aus der Bevölkerung?

Makeiev: Ich mache mir keine falschen Hoffnungen. 80 Prozent der Russen unterstützen diesen Krieg. Auch von der sogenannten liberalen Opposition hört man kaum etwas zu den russischen Kriegsverbrechen, zur Zugehörigkeit der Krim oder zur eigenen Verantwortung. Ich weiß nur eines: Es wird viele Jahrzehnte dauern, bis ein russischer Präsident nach Kiew kommt, um wie seinerzeit Willy Brandt vor einem Denkmal der gefallenen ukrainischen Soldaten zu knien. Dazu ist Russland insgesamt nicht bereit.

Putins Armee hat fast die Hälfte der Energieanlagen in der Ukraine zerstört. Wie kann Deutschland helfen, damit Sie über den Winter kommen?

Makeiev: Wir haben Listen gemacht und mit den Deutschen geteilt. Am meisten brauchen wir Generatoren und Transformatoren. Die ersten Lieferungen laufen schon. Es war uns klar, dass die Russen ihren Krieg gegen die Zivilbevölkerung gerade im Herbst auf unsere Energie-Infrastruktur ausdehnen werden. Wir rechnen damit, dass 40 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr verloren gehen. Eine Million Ukrainer sind nach Deutschland geflüchtet, mehrere Millionen in den Westen unseres Landes. Es ist sehr hart.

Rufen Sie Ihre Landsleute zur Rückkehr auf?

Makeiev: Viele sind schon zurückgekommen, auch aus Deutschland. Nicht weil sie hier nicht willkommen wären, sondern weil sie verstehen, dass unser Land jede Hilfe braucht. Die ukrainische Regierung würde jetzt aber keinen Aufruf machen. Geflüchtet sind in erster Linie ältere Menschen, Frauen und Kinder. Wir haben Verantwortung für ihren Schutz. Und es geht auch unseren Kämpfern in den Schützengräben besser, wenn sie wissen, dass ihre Lieben in Sicherheit sind.

Deutschland nimmt auch Russen auf, die sich der Mobilisierung entziehen wollen. Wie denken Sie darüber?

Makeiev: Die Russen, die nach Deutschland kommen, tun dies nicht aus Protest gegen den Krieg. Sie wollen nur nicht im Krieg sterben. Das muss man immer im Kopf behalten. Andere Länder verwehren Russen die Einreise. Ich appelliere an die Bundesregierung, das auch so zu machen. Wir haben es mit einem ernsten Sicherheitsrisiko zu tun.

Was genau meinen Sie?

Makeiev: Nach Beginn des Krieges sind viele mit Autokorsos durch deutsche Städte gefahren und haben den Überfall auf die Ukraine bejubelt. Diese Leute sind sehr stolz auf diesen Krieg, und viele von ihnen sind deutsche Staatsbürger. Das ist ein Problem, mit dem sich die Bundesregierung befassen muss. Je mehr Leute nach Deutschland kommen und diesen genozidalen Krieg unterstützen, desto größer wird das Sicherheitsrisiko.

Fürchten Sie Anschläge auf Ukrainerinnen und Ukrainer?

Makeiev: Es hat schon Brandanschläge auf Unterkünfte für geflüchtete Ukrainer gegeben. Wir warten auf die Ergebnisse der Untersuchung. Es muss schnell geklärt werden, wer dahintersteckt. Und ich hoffe sehr, dass niemand auf die Idee kommt, Russen in denselben Flüchtlingsheimen unterzubringen wie Ukrainer. Die Gefahr, dass Menschen zu Schaden kommen, die gerade dem Krieg entkommen sind, wäre einfach zu groß.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de