USA: News-Blog zu den Midterms 2022 – knappes Rennen laut Umfrage

Washington. Am 8. November finden in den USA die Midterms statt – jüngsten Umfragen zufolge könnte es für die Demokraten äußerst knapp werden.

Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA erreichen die Wahl-Organisatoren immer mehr Anfragen zur Sicherheit des Wahlprozesses. Vor allem Trump-Anhänger sind überzeugt davon, dass Betrug Tür und Tor geöffnet ist. Einige von ihnen wollen den Wahlprozess gezielt torpedieren.

Am Dienstag (8. November 2022) finden in den Vereinigten Staaten die Midterms statt.

Gewählt werden alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus; 35 der 100 Senatoren und in etlichen Staaten die Gouverneure.

Hier im Block zur US-Wahl finden Sie die wichtigsten Informationen und Entwicklungen vom 7. November.

Midterms 2022: Umfragen deuten knappes Rennen im Senat an

9:00 Uhr: Noch vor ein paar Wochen haben Umfragen zu den Midterms in den USA einen Teilsieg für die Demokratische Partei von US-Präsident Joe Biden prognostiziert. Stand 7. November hat sich das Blatt zugunsten der Republikaner erneut gewendet.

Berichten des Statistikportals "FiveThirtyEight" zufolge deutet sich seit 6. November eine Mehrheit der Republikaner im US-Kongress an. Für eine Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus hat das Portal eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent errechnet.

Und auch im US-Senat könnten die Republikaner mit einer Mehrheit die Oberhand gewinnen. "FiveThirtyEight" gibt die prozentuale Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der Konservativen in der zweiten Kammer mit 55 Prozent an. Im Senat deutet sich somit ein knappes Rennen an.

Midterms am 8. November: Was gewählt wird

8:30 Uhr: Die wichtigste Entscheidung auf Bundesebene betrifft am 8. November den US-Kongress, der sich aus Repräsentantenhaus und Senat zusammensetzt. Die Wahlberechtigten entscheiden über 35 der 100 Sitze im Senat sowie über alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Jeder der 50 US-Bundesstaaten entsendet zwei Senatoren – die Amtszeit eines Senators ist auf sechs Jahre festgesetzt.

Volkswahl Midterms 2022 (Halbzeitwahlen) Datum Dienstag, 8. November 2022 Ort USA Gewählt werden Repräsentantenhaus, 35 der 100 US-Senatoren und in 36 Staaten die Gouverneure Gewählt wird alle zwei Jahre

Alle zwei Jahre wird ein Drittel der Senatoren bei den Midterm Elections in den USA neu gewählt, alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus stehen alle zwei Jahre zur Wahl. Anders als im Senat entscheidet die Zahl der Bürger, wie viele Abgeordnete genau ein Bundesstaat in das Repräsentantenhaus entsendet.

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

