US-Midterms und Demokratie: Experte spricht von "Bewährungsprobe"

Washington. In den USA finden am 8. November die Midterms statt. Viel wird davon abhängen, ob die Ergebnisse der Wahl in den USA anerkannt werden.

Drei Wochen vor den wegweisenden Zwischenwahlen in den USA sind die Wahllokale im Bundesstaat Georgia bereits geöffnet. Bei den so genannten Midterm-Wahlen müssen die Demokraten von Präsident Joe Biden um ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus bangen.

US-Zwischenwahlen: Wähler in Georgia bereits an den Urnen

Die Midterm Elections am 8. November sind in den USA von enormer Bedeutung. Zur Wahl stehen das gesamte Repräsentantenhaus und 35 der insgesamt 50 Sitze im Senat. In vielen Bundesstaaten werden am 8. November zudem die Gouverneure neu gewählt.

Midterms am Dienstag: Republikaner in Umfragen vorne

Jüngste Umfragen zu den Midterms 2022 deuten am 8.November einen Sieg der Republikanischen Partei an. Im Senat jedoch werden bei der US-Wahl die sogenannten Swing States von Bedeutung sein. In den Staaten gewinnen mal die Demokraten und mal die Republikaner.

Und gerade – wenn sich in einer der beiden Kammern im US-Kongress ein knappes Wahlergebnis abzeichnet – stehen Swing States wie Nevada oder Pennsylvania im Mittelpunkt. Gerade, wenn es um einzelne Sitze geht, können diese Staaten den Ausschlag geben.

Volkswahl Midterms 2022 (Halbzeitwahlen) Datum Dienstag, 8. November 2022 Ort USA Gewählt werden Repräsentantenhaus, 35 der 100 US-Senatoren und in 36 Staaten die Gouverneure Gewählt wird alle zwei Jahre

Midterms 2022: Forscher spricht über Radikalisierung in den Parteien

Und wieder eine andere Frage ist, ob die Wahlergebnisse nach der US-Wahl von beiden Parteien anerkannt werden. Seit der Präsidentenwahl im Jahr 2020 ist das ein großes Thema. Ex-Präsident Donald Trump erkennt seine Niederlage gegen Joe Biden nach wie vor nicht an.

Und Donald Trumps Kandidaten sind bei den Midterms auf Sieges-Kurs. Das wiederum befeuert die Vermutung, dass sich der Ex-Präsident 2024 erneut zur Wahl stellen könnte. Transatlantik-Koordinator und USA-Experte Michael Link hofft im Interview mit "tagesschau.de", dass sich das Szenario von 2020 nach den Midterms nicht wiederholt.

Election Day is two days away. @FiveThirtyEight is forecasting the race to control the Senate and House. The latest analysis: https://t.co/ATlo72GEKE pic.twitter.com/S5yCZuDbLq — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 6, 2022

Midterms am 8. November: USA steht vor "Bewährungsprobe"

Link im Interview: "Da steht eine echte Bewährungsprobe bevor – und zwar ganz besonders für die republikanische Seite." Link hofft, dass die Republikanische Partei nach den Midterms den nötigen Charakter zeigen und eine Wiederholung der Szenerien von 2020 nicht zulassen wird.

Wie aufgeheizt die Stimmung vor der US-Wahl ist, zeigte erst vor wenigen Tagen der Angriff auf den Ehemann von US-Demokratin Nancy Pelosi. Ein Mann war in das gemeinsame Haus eingedrungen und hatte Paul Pelosi mit einem Hammer verletzt.

Midterms in den USA: Pelosi spricht über Angriff auf Ehemann

Man geht von einer politisch motivierten Tat aus, welche auch auf die Midterms am 8. November 2022 zurückzuführen ist. In einem Video auf Facebook teilt die Demokratin mit, dass ihr der Angriff auf ihren Mann vor dem Angst mache, was daraußen auf Wahlhelfer und andere zukommen könnte.

Doch trotz möglicher Gewaltausbrüche ruft die aktuelle Vorsitzende der Demokraten im US-Repräsentantenhaus dazu auf, mutig statt ängstlich zu sein. Bei den US-Midterms am Dienstag stehe "außer Frage, dass unsere Demokratie auf dem Spiel steht", sagt die 82-Jährige.

