"Highway in die Klimahölle": Dramatischer Appell auf der COP27

Mo., 07.11.2022, 17.23 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres sieht die Erde auf einem "Highway in die Klimahölle": Mit einem dramatischen Appell fordert der UN-Generalsekretär auf der Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich ein sofortiges Umsteuern in der Klimakrise.

