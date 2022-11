Midterms 2022 USA: Die ersten Wahlergebnisse – diese Partei führt

Bei den US-Zwischenwahlen ist das Rennen enger als erwartet: Nach Schließung der Wahllokale haben sich zunächst keine eindeutigen Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus abgezeichnet.

Die ersten Wahlergebnisse zu den Midterm Elections 2022 in den USA sind bekannt. Zur Wahl standen das komplette Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im US-Senat. In etlichen Bundesstaaten wurden zudem die Gouverneure neu gewählt. In den letzten Umfragen zu den Midterms hatte sich eine rote Welle angekündigt – doch die ist Stand jetzt (Mittwoch, 11.30 Uhr) ausgeblieben.

Midterms: Wahlergebnisse 2022 USA – die aktuellen Daten

Vielmehr zeichnet sich bei der US-Wahl 2022 in den Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Republikanischen Partei und den Demokraten ab. Sprich: Für die beiden Parteien geht es um jeden Sitz im US-Kongress. Der aktuelle Stand (9. November, 12.45 Uhr) der Wahlergebnisse auf einen Blick:

Midterm Elections 2022 Anzahl Sitze Demokraten insgesamt Anzahl Sitze Republikaner insgesamt US-Senat 46 47 US-Repräsentantenhaus 172 199 Gouverneure 21 24

Midterms 2022 USA: Wie die Wahlergebnisse einzuordnen sind

Für Joe Biden und die Demokraten steht viel auf dem Spiel. Verlieren sie ihre Mehrheit in Repräsentantenhaus und im Senat, wird das Regieren für den US-Präsidenten und seine Minister schwieriger. Die Republikaner könnten wichtige Gesetzesvorhaben im Kongress blockieren und Biden – zumindest innenpolitisch – zu einer "lame duck" machen, einer lahmen Ente.

Zumindest im Senat würde den Demokraten auch ein Patt von 50 Sitzen reichen. Kommt es zum Stimmengleichstand, gibt die Stimme der demokratischen Vize- und Senatspräsidentin Kamala Harris den Ausschlag. Die Funktionen und Aufgaben des US-Senats sind eng mit der Regierungsarbeit verbunden.

Midterms USA: Sieg der Demokraten im Senat wäre für Biden ein Teilerfolg

Der US-Senat ernennt etwa wichtige Minister und Richter am Obersten Gerichtshof der USA. Bei Amtsenthebungsverfahren (engl. impeachment) haben die Senatoren zudem das letzte Wort – ein Wahlsieg in der zweiten Kongresskammer wäre für die Demokraten somit ein Teilerfolg.

Im Repräsentantenhaus gibt es den Vorteil einer zusätzlichen Stimme bei einem Patt nicht. Hier benötigt eine Partei eine einfache Mehrheit an Sitzen, um Gesetze verabschieden zu können. Die Funktionen und Aufgaben der 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus unterscheiden sich von denen der Senatoren.

Der Artikel "Midterms 2022 USA: Die ersten Wahlergebnisse – diese Partei führt" ist zuerst bei morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de