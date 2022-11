200 Euro Kulturpass vom Staat: Zu diesem Geburtstag bekommt man ihn

Nach Corona-Entlastungen, der Energieprämie und vielen weiteren Förderpaketen hat der Haushaltsausschuss am Donnerstag ein weiteres Förderpaket beschlossen: Ab 2023 sollen Bürgerinnen und Bürger zum 18. Geburtstag einen Kulturpass im Wert von 200 Euro erhalten. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 100 Millionen Euro.

Kulturpass von 200 Euro: Förderung für junge Menschen und Kulturbranche

Nachdem in der Corona-Pandemie kulturelle Events nur begrenzt angeboten werden konnten, sollen Jugendliche nun wieder an die Kultur herangeführt werden. Mit dem Kulturpass sollen sie etwa den Ausstellungs- oder Kinobesuch bezahlen.

"Wir wollen junge Menschen für die Vielfalt der Kultur in unserem Land begeistern", sagte die Kultursekretärin Claudia Roth vom Bündnis der Grünen bei einem Pressetermin. Dabei soll ebenfalls die stark belastete Kulturbranche unterstützt werden, welche nochimmer unter niedrigen Besucherzahlen und Schließungen zu kämpfen hat.

Kulturpass für alle 18-Jährigen im nächsten Jahr

Der Kulturpass wird bereits in anderen europäischen Ländern, wie Frankreich, erfolgreich verwendet. An ihnen orientiert sich Deutschland. Er richtet sich an all diejenigen die im Jahr 2023 18 Jahre alt werden. Das werden rund 750.000 Jugendliche sein. Die 200 Euro erhalten die Jugendlichen in Form eines Gutscheins, den sie in einer App oder auf einer Webseite abrufen können.

Auf der Plattform sollen Kulturanbieter - nach einer Registrierung - ihre Events direkt anbieten können. Mögliche kulturelle Angebote sollen etwa Konzerte, Theater- und Kinovorstellungen sein. Ebenso soll der Gutschein für Museen, Ausstellungen aber auch Bücher und Vinylplatten gelten.

Lesen Sie auch: Haus der Kulturen der Welt: Kritik am neuen Intendanten

Gutschein für regionale Kulturangebote

Damit die regionalen Kulturanbieter die Unterstützung erhalten, soll der Gutschein ausschließlich bei lokalen Anbietern einlösbar sein. Online-Versandhändler und andere große Plattformen sind damit ausgeschlossen.

Der Betrag von 100 Millionen Euro ist im Haushalt vorläufig gesperrt, bis ein Umsetzungsvorschlag eingereicht wird. Sollte die Umsetzung erfolgreich sein, soll der Kulturpass auch für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren angeboten werden. (kthm.)

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de