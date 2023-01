Ukraine-Krieg: Erstes westliches Land liefert Kampfpanzer - Rückschläge für Russland

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat der Ukraine im Krieg gegen Russland Spähpanzer des Typs AMX-10 RC angekündigt. In einer Videoansprache gestern Abend erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Frankreich hebt die Verteidigungsunterstützung für die Ukraine auf ein neues Level, und ich danke Präsident Macron für diese Führungsrolle.“ Er bezeichnete die Zusage als wichtiges Signal auch an andere westliche Staaten.

Krieg gegen die Ukraine: Frankreich will „leichte Kampfpanzer“ liefern

Die geplante Lieferung der Panzer hatte Macron nach einem Telefonat mit Selenskyj bekannt gegeben. Noch ist unklar, wann und wie viele Panzer Frankreich an die Ukraine liefern will. Aus dem Élyséepalast hieß es, dies seien die ersten Kampfpanzer westlicher Bauart, die an die ukrainischen Streitkräfte gelangen würden. „Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner: Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden“, lobte Selenskyj.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Ukraine westliche Panzer erhalten. Dabei handelte es sich um Truppentransporter wie das US-Modell M113, ein kleineres Kettenfahrzeug. Auch Deutschland hat der Ukraine im Krieg gegen Russland 30 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard zur Verfügung gestellt. Ein vollwertiger westlicher Kampfpanzer wie zum Beispiel das französische Modell Leclerc oder der deutsche Leopard war bislang jedoch nicht erhalten. Lesen Sie hier: Ukraine spricht mit Deutschland über Kampfpanzer-Lieferung

Schon im August besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten. Hier geht er an einem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard vorbei. Foto: Marcus Brandt/dpa

Kiew: Dutzende Russen im Gebiet Saporischschja getötet oder verletzt

Im besetzten Teil des Gebiets Saporischschja gelang der ukrainischen Armee unterdessen eigenen Angaben zufolge erneut ein Schlag gegen russische Soldaten. In der besetzten Stadt Tokmak im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien bei einer Offensive am Dienstag 80 russische Soldaten getötet oder verletzt worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Lesen Sie hier: Russische Soldaten schicken Silvester-SMS mit fatalen Folgen

Ein Sprecher der russischen Besatzungsverwaltung von Saporischschja, Wladimir Rogow, hingegen sagte, der ukrainische Angriff habe dem Kreiskrankenhaus von Tokmak gegolten. Es seien ein Militärarzt und mehrere Patienten getötet worden. Dazu wurden Bilder von einem schwer zerstörten Gebäude gezeigt. Unabhängige Bestätigungen der Angaben lagen jedoch nicht vor.

Die Ukraine meldet seit Tagen immer wieder massive Schläge auf russische Truppenansammlungen. Alleine bei einem Angriff auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk sollen den Kiewer Angaben zufolge 400 und bei einer weiteren Offensive in der Ortschaft Tschulakiwka in Cherson 500 feindliche Soldaten getötet worden sein. Moskau hingegen hat mit Blick auf die ukrainischen Artillerieschläge in der Neujahrsnacht bislang nur mindestens 89 Tote in den eigenen Reihen eingeräumt. (jd/mit dpa)

