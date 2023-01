Iran: Zwei weitere Demonstranten von Regierung hingerichtet

Nach Suizid: Menschen in Lyon trauern um iranischen Studenten

Ein iranischer Student hat in seiner Wahlheimat Lyon Suizid begangen - um gegen die Gewalt der iranischen Regierung gegen die Protestbewegung im Land zu protestieren. Zuvor kündigte er seine Absichten auf mehreren sozialen Plattformen an. In Lyon trauern Menschen um den Studenten.

