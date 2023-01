Lützerath muss der Braunkohle weichen

Das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen soll der Erweiterung des großen Braunkohletagebaus Garzweiler weichen, was den Ort zu einem Symbol von Klimaschützern in ihrem Kampf gegen die Kohleverstromung macht.

Video: Politik, Umwelt, Wirtschaft und Finanzen