Maskenpflicht im ÖPNV: Das gilt in Ihrem Bundesland

Berlin. Immer mehr Bundesländer schaffen die Corona-Maskenpflicht im Nahverkehr ab. Lesen Sie hier, was in jetzt den einzelnen Ländern gilt.

Die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bleibt umstritten. Am Dienstag (10. Januar) kündigten fünf weitere Bundesländer an, die Pflicht im Februar abzuschaffen. Es entsteht ein föderaler Flickenteppich. Wir zeigen, wo sich die Corona-Regeln künftig ändern.

Corona-Maskenpflicht: Diese Länder schaffen sie bald ab

Berlin, Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg teilten am Dienstag mit, dass sie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abschaffen wollen. Zu diesen Terminen sind die Änderungen vorgesehen:

Berlin: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar 2023

Brandenburg: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar 2023

Mecklenburg-Vorpommern: Maskenpflicht entfällt ab 2. Februar 2023

Sachsen: Maskenpflicht entfällt ab 16. Januar

Thüringen: Maskenpflicht entfällt ab 3. Februar 2023

Es sind die ersten nicht von der Union geführten Bundesländer, in denen die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bus und Bahn aufgehoben wird. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern entfällt auch die Corona-Isolationspflicht.

Corona-Regeln: In diesen Ländern gibt es seit Jahreswechsel keine Maskenpflicht mehr

In drei Bundesländern ist die Maske schon nicht mehr Pflicht im öffentlichen Nahverkehr: in Bayern, Sachsen-Anhalt und auch in Schleswig-Holstein seit dem Neujahrstag. Insbesondere für Pendler zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein führt das zu absurden Situationen. Denn in der Hansestadt gilt die Maskenpflicht weiterhin. Auch in Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bleibt sie vorgeschrieben.

Bayern: Pflicht entfallen seit 1. Januar 2023

Sachsen-Anhalt: Pflicht entfallen seit 1. Januar 2023

Schleswig-Holstein: Pflicht entfallen seit 1. Januar 2023

In Bremen will der Senat die Pflicht zum 1. März abschaffen. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard sagte: "Wir gehen davon aus, dass wir nach dem Winter die verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen stückweise werden aufheben können, selbstverständlich immer in Abhängigkeit der Lage."

Corona-Maskenpflicht: Saarland bleibt weiterhin vorsichtig

Der saarländische Ministerrat hat die Corona-Verordnung und damit die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr verlängert. „Vor allem an Orten, wo viele Personen auf engstem Raum zusammenkommen, trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung nachweislich dazu bei Infektionsketten zu vermeiden“, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Die neue Verordnung sei bis einschließlich 10. Februar gültig.

Baden-Württemberg: Maskenpflicht gilt weiterhin

Bremen: Maskenpflicht entfällt voraussichtlich am 1. März

Hamburg: Maskenpflicht gilt weiterhin

Hessen: Maskenpflicht gilt weiterhin

Niedersachsen: Maskenpflicht gilt weiterhin

Nordrhein-Westfalen: Maskenpflicht gilt weiterhin

Rheinland-Pfalz: Maskenpflicht gilt weiterhin

Saarland: Maskenpflicht gilt bis 10. Februar

Maskenpflicht: Das gilt im Fernverkehr

Im Fernverkehr, etwa im ICE und IC der Deutschen Bahn ist die Lage derzeit noch klar geregelt. Dort gilt die Maskenpflicht weiterhin. (lro)

