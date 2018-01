Vier Tote bei Angriff auf Kinderhilfs-NGO in Afghanistan

Kabul Erst am Wochenende hatten die Taliban ein großes Hotel in Kabul angegriffen und mindestens 20 Menschen getötet, darunter eine Deutsche. Nun haben Bewaffnete ein Büro der NGO Save the Children gestürmt. Die Gewalt gegen Zivilisten lässt nicht nach.

Bei einem Angriff mit Bomben und Schusswaffen auf ein großes Büro der Kinderhilfsorganisation Save the Children in Ostafghanistan sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Unter ihnen seien ein Zivilist und ein Mitglied der Sicherheitskräfte, sagte der Regierungssprecher der Provinz Nangarhar, Attaullah Chogiani, am Mittwoch. Außerdem seien zwei der mutmaßlich islamistischen Attentäter tot. Einer habe sich am Tor des Gebäudes in Dschalalabad in die Luft gesprengt, ein anderer sei später von Sicherheitskräften erschossen worden.

Laut Augenzeugen gab es auch Stunden nach Beginn des Polizeieinsatzes Schusswechsel in dem Haus. Wie viele Attentäter sich noch darin aufhielten, blieb zunächst unklar.

Außerdem seien bei dem Angriff auf das Büro zwölf Menschen verletzt worden, sagte Chogiani. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sprach von 14 Verletzten. Die Zahl könne noch steigen.

Ein Mitarbeiter von Save the Children, der ungenannt bleiben wollte, sagte, in dem Büro arbeiteten bei Vollbesetzung um die 100 Menschen. Ob auch internationale Mitarbeiter im Haus waren, blieb zunächst unklar.

Der Angriff hatte gegen 9.00 Uhr Ortszeit begonnen. Wie Regierungssprecher Chogiani berichtete, sprengte sich zuerst vor dem Gebäude ein Selbstmordattentäter in die Luft. Dabei gingen auch einige Autos in Flammen auf. Dann seien Bewaffnete in das Haus eingedrungen und hätten um sich geschossen. Bis zum Mittag wurden zwei Stockwerke gesichert.

Die radikalislamischen Taliban ließen am frühen Mittag verlauten, sie steckten nicht hinter dem Anschlag. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in der Provinz ihre einzige, wenn auch kleine territoriale Basis und hat in Nangarhar, aber auch in Kabul, zunehmend mehr Anschläge verübt.

Ein Save-the-Children-Mitarbeiter sagte, viele Mitarbeiter seien im sogenannten Safe Room, einem Zimmer mit schusssicheren Stahltüren und oft ohne Fenster. Für die meisten Hilfsorganisationen in Afghanistan sind solche Schutzräume mittlerweile zur Pflicht geworden. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es allen meinen lieben Kollegen in Dschalalabad gerade geht. Ich zittere am ganzen Körper", sagte der Mann.

Save the Children veröffentlichte am Mittag (Ortszeit) über das Kurznachrichtenforum Twitter eine Mitteilung. "Wir sind niedergeschmettert", hieß es darin. Die Organisation sorge sich vor allem um die Sicherheit der Belegschaft und warte auf mehr Informationen. Man können derzeit keine Kommentare abgebeben.

Augenzeugen berichteten, bisher seien drei laute Explosionen zu hören gewesen. Der afghanische Journalist Bilal Sarwary berichtete, die Attentäter würfen Handgranaten Richtung Sicherheitskräfte.

Save the Children ist eine der größten Hilfsorganisationen in Afghanistan. Die NGO arbeitet seit Jahrzehnten in vielen Provinzen und hilft vor allem Kindern und Müttern in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Ihre Projekte werden auch aus Deutschland unterstützt.

Der Angriff bestätigt die Einschätzung der UN, dass Afghanistan eines der gefährlichsten Länder der Welt für Helfer bleibt. Nach Angaben der UN aus dem Dezember waren im vergangenen Jahr 17 Entwicklungs- und Nothelfer getötet worden, 33 verletzt und 47 entführt.

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit Ende der Nato-Kampfmission vor drei Jahren drastisch verschlechtert. Die Taliban kontrollieren oder beeinflussen nach Militärangaben mittlerweile wieder rund 13 Prozent des Landes und kämpfen um weitere 30 Prozent. Der IS verübt mehr Anschläge.