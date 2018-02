„Wir sind Fans von Sigmar Gabriel“

Foto: Peter Sierigk

In der Awo-Begegnungsstätte in Braunschweigs Weststadt sprach Sigmar Gabriel (Mitte) im Mai 2015 zum 150-jährigen Jubiläum der SPD. Der Goslarer erhält in diesen Tagen große Unterstützung aus unserer Region. Links im Bild ist Gerhard Glogowski zu sehen, Ex-Ministerpräsident und einer der frühen Förderer Gabriels. Foto: Peter Sierigk