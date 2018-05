Erdogan vergleicht Israels Vorgehen in Gaza mit NS-Methoden

Istanbul Der türkische Präsident Erdogan hat wegen der Gewalt in Gaza einen islamischen Sondergipfel einberufen. Erdogan fordert auch Israelis zum Widerstand gegen die "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" ihrer Regierung auf - und er erinnert an den Holocaust.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat das gewaltsame Vorgehen Israels gegen Palästinenser in Gaza mit Methoden der Nationalsozialisten im Dritten Reich verglichen.

"Zwischen der Grausamkeit, die vor 75 Jahren in Europa an den Juden begangen wurde, und der Brutalität, der unsere Brüder aus Gaza heute ausgesetzt sind, besteht überhaupt kein Unterschied", sagte Erdogan bei der Eröffnung eines Sondergipfels islamischer Staaten in Istanbul. "Die Kinder der Menschen, die im Zweiten Weltkrieg in Konzentrationslagern auf jede erdenkliche Weise gefoltert wurden, greifen heute leider mit Methoden, die denen der Nazis quasi in nichts nachstehen, unschuldige Palästinenser an."