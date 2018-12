Polizisten im Einsatz an der Champs-Élysées.

Feuerwehrleute löschen bei einem Protest der "Gelbwesten" in der Nähe der Champs-Elysees ein brennendes Auto.

Maskierte "Gelbwesten" inmitten einer Tränengaswolke in der Nähe der Champs-Élysées.

"Gelbwesten" liefern sich am Arc de Triomphe Auseinandersetzungen mit Polizisten.

"Gelbwesten" bauen eine Barrikade in der Nähe der Champs-Elysees. Dabei kam es zu Rangeleien mit den Sicherheitskräften.

Ausgebrannte Autos in der Nähe des Arc de Triomphe in Paris.

Ausnahmezustand in Frankreich nicht ausgeschlossen

Paris Nach den gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen der "Gelben Westen" haben Regierungsmitglieder die Verhängung des Ausnahmezustands nicht ausgeschlossen.

"Alle Optionen müssen überprüft werden", sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Sonntagmorgen in einem Interview des Radiosender Europe 1. Es könne nicht jedes Wochenende derartige Gewalt geben.

Auch Innenminister Christophe Castaner hatte einen Ausnahmezustand nicht ausgeschlossen. "Alles, was mehr Sicherheit bringt - da habe ich kein Tabu. Ich bin bereit, mir alles anzuschauen", sagte Castaner am Samstagabend dem Fernsehsender BFMTV. Der nach den islamistischen Anschlägen in Frankreich verhängte Ausnahmezustand lief Ende 2017 aus.

Bei Demonstrationen der "Gelben Westen" war es am Samstag zu heftigen Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt gekommen. Nach Behördenangaben wurden mehr als 100 Menschen verletzt, mehr als 400 festgenommen.