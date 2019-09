US-Vizepräsident Mike Pence und seine Frau Karen bei ihrer Ankunft in Polen.

Mike Pence trifft Staatspräsident Duda in Warschau

Warschau Nach dem Weltkriegsgedenken in Warschau trifft US-Vizepräsident Mike Pence mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda zusammen. Um 11.40 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz im Präsidentenpalast in Warschau geplant.

Pence vertritt US-Präsident Donald Trump, der seinen Polen-Besuch wegen des Hurrikans "Dorian" kurzfristig abgesagt hatte. Bei dem Gespräch mit Duda dürfte es auch um die geplante Verstärkung der US-Truppen in Polen von rund 4500 auf 5500 Soldaten gehen. Trump hat ins Spiel gebracht, dafür Soldaten aus Deutschland abzuziehen.

Trump wirft besonders Deutschland immer wieder vor, den selbst auferlegten Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig Geld für Verteidigung auszugeben. Mehrfach hat der US-Präsident in diesem Zusammenhang Polen gelobt. Aus dem Weißen Haus hieß es vor dem Pence-Besuch, Polen sei in dieser Hinsicht "ein Beispiel für den Rest des Bündnisses". Unter Trump haben sich die Beziehungen Washingtons zu Berlin deutlich verschlechtert. Zur Regierung in Warschau pflegt Trump dagegen ein sehr gutes Verhältnis.