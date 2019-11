Europaparlament bestätigt von der Leyens neue EU-Kommission

Das Europaparlament hat die neue EU-Kommission und ihre neue Chefin Ursula von der Leyen am Mittwoch mit bestätigt. Damit kann die neue Führung der Europäischen Union am Sonntag ihr Amt antreten.

Das Parlament stimmte am Mittwoch mit großer Mehrheit für die 61 Jahre alte Deutsche, die damit die erste Frau an der Spitze der mächtigen Brüsseler Behörde wird. Im EU-Parlament in Straßburg hatte sie am Morgen für ihr Team geworben.

Klimaschutz und Digitalisierung bezeichnete von der Leyen als die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren. Von der Leyen folgt auf den Luxemburger Jean-Claude Juncker, den sie als „großen Europäer“ würdigte.

Die Kommission soll nun am 1. Dezember ihre Aufgaben aufnehmen – einen Monat später als eigentlich geplant. Das stark fragmentierte Parlament hatte drei Kommissare abgelehnt und dafür für eine Verzögerung gesorgt.

