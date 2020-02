Palästinenser wollen Beziehungen zu Israel und USA abbrechen

Foto: Michael Brochstein via www.imago-images.de / imago

Mahmud Abbas im September 2019 in New York Der Palästinenserpräsident hat nun angekündigt, nicht mehr mit Israel und den USA verhandeln zu wollen.

Kairo. Donald Trump will den Nahost-Konflikt mit einer Zweistaatenlösung befrieden. Die Palästinenser sehen nun offenbar keine Basis mehr für Gespräche.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat wenig erfreut auf die Vorstellung des Nahost-Plans von US-Präsident Donald Trump reagiert. Abbas kündigte am Samstag bei einer Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga in Kairo den „Abbruch aller Beziehungen“ zu Israel und zu den USA an.

Trump hatte am Dienstag einmal mehr die Vision eines außenpolitischen „Big Deal“ vorgestellt, als er mitteilte, den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern mit einer „realistischen Zweistaatenlösung“ befrieden zu wollen. Die Meinungen der Palästinenser hatte er zuvor allerdings nicht eingeholt.

Trump-Plan für Nahost: Abbas sieht Verletzung von Oslo-Abkommen

In dem 80-seitigen Werk, das die Ideen der Trump-Administration beinhaltet , wird Israel die Hoheit über große Gebiete im Westjordanland genauso zugesprochen wie die Kontrolle über das wichtige Jordantal. Experten hatten den Plan bereits kurz nach seiner Vorstellung als nutzlos eingeschätzt.

Abbas sagte, Trumps Plan sei eine „Verletzung der Abkommen von Oslo“, die in den 1990er Jahren mit Israel unterzeichnet worden waren. Israel werde als „Besatzungsmacht“ der Palästinensergebiete die Verantwortung tragen müssen.

