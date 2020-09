Ruth Bader Ginsburg: Was ihr Tod für Trump und Biden bedeutet

Die liberale Richterin am Obersten US-Gericht Ruth Bader Ginsberg ist tot. Vor dem Gerichtsgebäude in Washington versammelten sich hunderte Trauernde. US-Präsident Donald Trump würdigte ihre Leistungen. Die US-Republikaner sind fest entschlossen, die frei werdende Richterstelle noch vor der Wahl mit einem Konservativen zu besetzen.

Der überraschende Tod von Ruth Bader Ginsburg, der legendären Wortführerin der Liberalen am Obersten Gerichtshof, stellt in der Schlussphase den Präsidentschaftswahlkampf in den USA auf den Kopf und könnte zu einer weiteren Polarisierung des tief zerstrittenen Landes führen.

Nach Ginsburg, die am Freitagabend in ihrem Haus in Washington an den Folgen einer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Familie starb, kann Präsident Donald Trump zum dritten Mal in seiner Amtszeit einen Obersten Richter auf Lebenszeit nominieren. Damit würde am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten auf Jahrzehnte eine Mehrheit zementiert, in der sechs konservative Juristen drei liberalen Richtern gegenüberstehen.

Für Demokraten und Liberale eine Horror-Vorstellung, weil damit das seit 47 Jahren bestehende Recht auf Abtreibung oder die erst 2015 gesetzlich geschützte Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen gekippt werden könnte. Für Republikaner und Evangelikale hingegen ein Wunschkonzert, weil sie genau das seit Jahren anstreben und sich einen neu befestigten Schutz für das umstrittene Recht auf Waffenbesitz wünschen, das die Demokraten teilweise antasten wollen.

Sollte Trump die Top-Personalie bis zum 3. November erfolgreich forcieren, so erklärten gestern Analysten in Washington, könnte das seine Chancen auf Wiederwahl „substanziell steigern”.

Washington, D.C. am Freitagabend: Am Supreme Court gedachten Hunderte Menschen der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg, zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder. Foto: Tasos Katopodis / AFP

Ideologische Ausrichtung des Supreme Courts für viele Wähler wichtig

Hintergrund: Die ideologische Ausrichtung des Obersten Gerichtshofs, der immer öfter das letzte Wort bei strittigen Politik-Entscheidungen hat, steht auf der Prioritätenliste vieler Wähler traditionell ganz weit oben.

In einer ersten Stellungnahme ließ Trump nicht erkennen, wie er vorgehen wird – und vor allem wann. Er lobte die landesweit verehrte Bader Ginsburg, die ihn öffentlich einmal als Falschspieler kritisiert hatte, als „Titanin des Rechts”, die ein „unglaubliches Leben” geführt habe.

Vor Wochen hatte Trump in einem Interview gesagt, dass er „absolut und ganz sicher” eine Person nominieren würde, wenn sich dazu die Gelegenheit böte. Erst vor wenigen Tagen präsentierte Trump zur Erbauung seiner Anhänger eine Liste mit 20 potenziellen Nachfolge-Kandidaten für eine Position am Supreme Court. Darunter waren die Senatoren Ted Cruz und Tom Cotton. Hoffnungen darf sich auch die konservative Bundesberufungsrichterin Amy Coney Barrett machen.

Trump drückt aufs Tempo

Am Samstag machte Trump, ohne konkret zu werden oder Termine zu nennen, den Eindruck, als drücke er aufs Tempo. Er twitterte an die Adresse der Republikaner gerichtet: „Wir wurden in die Position der Macht und Bedeutung gebracht, um Entscheidungen für die Menschen zu treffen, die uns so stolz gewählt haben”, schrieb Trump, „als wichtigste Aufgabe galt es seit langem, die Richter des Supreme Court zu ernennen. Wir haben diese Verpflichtung, ohne Verzögerung.”

.@GOP We were put in this position of power and importance to make decisions for the people who so proudly elected us, the most important of which has long been considered to be the selection of United States Supreme Court Justices. We have this obligation, without delay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Alle Augen richten sich nun auf Mitch McConnell, den Chef der Republikaner im Senat, der das letzte Wort über die Besetzung von Supreme Court-Richtern hat. Nach dem Tod des erzkonservativen Richters Antonin Scalia Anfang 2016 hatte McConnell, dessen Partei im Senat eine knappe Mehrheit hält, die vom damaligen Präsidenten Barack Obama ausgesprochene Nominierung von Richter Merrick Garland über ein Jahr auf Eis gelegt. Seine Begründung: „Das amerikanische Volk sollte eine Stimme bei der Auswahl ihres nächsten Supreme-Court-Richters haben. Deshalb sollte der leere Platz nicht besetzt werden, bevor wir einen neuen Präsidenten haben.”

Trump brachte bereits zwei stramm konservative Richter an den Supreme Court

Dass McConnell das Bestätigungsverfahren für Garland blockierte und nicht einmal eine einzige Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats zuließ, wurde seinerzeit von den Demokraten und Teilen der Öffentlichkeit als „Sabotage des Rechtsstaats” bezeichnet.

Das Ergebnis ist bekannt. Donald Trump kam im Januar 2017 ins Weiße Haus Amt und brachte mit dem 53-jährigen Neil Gorsuch (Nachfolger von Antonin Scalia) und dem 55-jährigen Brett Kavanaugh (Nachfolger von Anthony Kennedy) kurz danach zwei stramm konservative Richter an den Supreme Court, die dort – Gesundheit vorausgesetzt – bis weit nach 2050 wirken können.

Joe Biden, Trumps Herausforderer bei der Wahl im November, erinnerte an das Szenario, als er am Abend in seinem Heimatort Wilmington vor die Kamera trat und erklärte, dass die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg allein Sache des Siegers der Wahl im November sein müsse. „Die Wähler sollten den Präsidenten auswählen und der Präsident sollte den Richter auswählen, den der Senat prüfen soll”, sagte Biden. Er war 1993 Vorsitzender des Justizausschuss des Senats, der Bader Ginsburg für den Posten bestätigte.

Heute will McConnell von seinem Zitat von damals nichts mehr wissen. Mit der informellen Begründung, Präsidentschaft und Senat seien in republikanischer Hand, erklärte der Senator aus Kentucky noch am Freitagabend, dass der Senat über einen Kandidaten von Präsident Trump „abstimmen wird“.

Mehrheit der Republikaner im Senat könnte wackeln

Wann, das ließ McConnell aus nachvollziehbaren Gründen offen. Von 100 Senatoren/-innen sind nur 53 Republikaner. Mit Lisa Murkowski (Alaska) hat bereits die erste republikanische Senatorin signalisiert, dass sie erst nach der Amtseinführung des neuen (oder alten) Präsidenten im Januar 2021 über die Nachfolge von RBG abstimmen will.

Mit Senator Mitt Romney, Ex-Präsidentschaftskandidat und erbitterter Trump-Gegner, und der um ihre Wiederwahl fürchtenden Senatorin Susan Collins könnten weitere Konservative ausscheren. Collins erklärte, sie unterstütze keine Entscheidung für die RBG-Nachfolge vor der Präsidentschaftswahl. Viele Abweichler kann sich McConnell also nicht erlauben, da die Demokraten mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen dagegen sein werden.

In einem Brief, von dem die „Washington Post” erfuhr, hat McConnell seine Parteikollegen am Freitagabend gebeten, sich bei absehbaren Presse-Anfragen nicht öffentlich festzulegen. Hintergrund: Wenn die Personalie bis zur Wahl Trumps nicht über die Bühne geht, blieben die Republikaner selbst bei Verlust ihrer Mehrheit durch die gleichzeitig am 3. November stattfindenden Wahlen zum Senat, handlungsfähig. Sie können in der „lame duck”-Phase bis zur Einsetzung der neuen Senatoren am 3. Januar 2021 uneingeschränkt handeln.

Ruth Bader Ginsburg erkrankte viermal an Krebs

Bader Ginsburg, 1993 von Präsident Bill Clinton berufen, war in den vergangenen Jahren zu einer Kultfigur des linksliberalen Amerika geworden. Das Konterfei der zierlichen Juristin, die sich in den 70er Jahren als Pionierin der rechtlichen Gleichstellung von Frauen einen herausragenden Namen gemacht hatte, prangte auf T-Shirts, Tassen und Taschen. Zwei Kinofilme zeichneten ihr Leben nach.

Junge Menschen verehrten die Opern-Liebhaberin als „Notorious RBG”, in Anspielung auf den 1997 erschossenen Rapper Notorious B.I.G. Ginsburg war mit 87 Jahren das älteste Mitglied des neunköpfigen Richter-Gremiums. Viermal erkrankte sie in den vergangenen Jahren an Krebs, kämpfte immer wieder gegen Rückschläge an und erwarb sich durch ihr strenges Arbeitsethos auch den Respekt politisch-juristischer Gegner.

Der 9. August 1993: Ruth Bader Ginsburg legt nach ihrer Berufung an den Supreme Court durch Präsident Bill Clinton ihren Eid ab. Foto: KORT DUCE / AFP

Mit ihrem Kollegen Antonin Scalia, mit dem sie die Leidenschaft für die Oper teilte, pflegte sie eine tiefe Freundschaft, obwohl beide bei der Auslegung der Verfassung oft auf verschiedenen Planeten lebten.

Wie weit die Bewunderung für die Ausnahme-Juristin reicht, wurde am Freitagabend in Washington deutlich. Hunderte Menschen versammelten sich bis nach Mitternacht auf den Stufen vor dem neben dem Kapitol gelegenen Supreme Court, legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an und trauerten, wie ein Teilnehmer sagte, um „eine wirklich große Frau, ohne deren Arbeit Amerika heute anders aussehen würde”.

Ginsburg war 1956 eine von nur neun Jura-Studentinnen in Harvard

„RBG” wurde als Joan Ruth Bader 1933 als Tochter eines russisch-jüdischen Vaters und einer österreichisch-jüdischen Mutter in New York geboren. Ihre Schwester starb mit sechs Jahren. Als Kind wollte RBG Opernsängerin werden. 1956 wurde sie nach High School und College als eine von nur neun Frauen unter 500 Studenten an der juristische Fakultät der Elite-Universität Harvard aufgenommen. In ihrer Biografie beschrieb sie später, welche Widerstände sie dort überwinden musste. So verlangte der Dekan bei einem Essen jeder Studentin ab, zu erklären, warum sie sich ermächtigt fühle, einem Mann den Platz zu stehlen.

Dieses vom Obersten Gerichtshof der USA zur Verfügung gestellte Bild zeigt Ruth Bader Ginsburg im Jahr 1948. Foto: Uncredited / dpa

Als Ehemann Marty Ginsburg, den sie mit 17 kennenlernte, an Hodenkrebs erkrankte, stemmte RBG Studium und Erziehung der gemeinsamen Tochter allein. Nach der Universität bekam sie trotz herausragender Leistungen keine Anstellung als Anwältin und stürzte sich stattdessen auf das noch weitgehend unbekannte Feld des Frauenrechts.

Dort untersuchte sie penibel, wo im US-Recht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau in Paragrafen gegossen war und ging dagegen entschlossen vor. Über die Jahre vermochte sie viele Fälle vor Bundesgerichte zu bringen und Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Ihr Leitmotiv war bei der Frauenrechtlerin Sarah Grimke geborgt: „Ich bitte nicht um viel für mein Geschlecht. Alles, was ich von meinen Brüdern verlange, ist, dass sie ihre Stiefel aus unserem Nacken nehmen.”

Ob ihr letzter Wille erfüllt wird, ist angesichts der politischen Konfrontationslage in Washington, wo Präsident Trump in Umfragen hinter seinem Herausforderer Biden liegt und einen „Game-Changer” für den Wahlkampf herbeisehnt, fraglich. Ihrer Enkelin Clara Spera hatte RBG das hier aufgeschrieben: „Mein sehnlichster Wunsch ist es, dass ich nicht ersetzt werde, bevor ein neuer Präsident im Amt ist.” Ein neuer Präsident – nicht Donald Trump.