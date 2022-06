Johnson warnt EU vor Handelskrieg wegen Nordirland-Regeln

Im Streit um besondere Brexit-Regeln für Nordirland hat der britische Premierminister Boris Johnson die EU vor einem Handelskrieg gewarnt.

"Alles, was wir tun, ist zu versuchen, Dinge zu vereinfachen und Handelsbarrieren zwischen Großbritannien und Nordirland zu entfernen", sagte der konservative Regierungschef am Montag dem Sender LBC. Falls die EU als Reaktion auf britische Gesetzespläne einen Handelskrieg begänne, wäre dies eine "grobe Überreaktion". Brüsseler hält Änderungen an dem ausgehandelten Vertrag für einen Bruch internationalen Rechts.

USA-Newsletter - Briefing aus Washington Immer bestens informiert über die wichtigsten Ereignisse in den Vereinigten Staaten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dem Gesetz, das am Montag vorgestellt werden soll, will die britische Regierung Teile der Brexit-Vereinbarungen aushebeln. Um den Handel zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens zu vereinfachen, sollen beispielsweise mit einer "grünen Spur" Kontrollen wegfallen. Gemäß der ausgehandelten Einigung müssen Waren dort kontrolliert werden, da zwischen Nordirland und dem EU-Staat Irland keine harte EU-Außengrenze entstehen soll. Ansonsten werden neue Spannungen in der ehemaligen Bürgerkriegsregion befürchtet.

EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic warnte vor einseitigen Maßnahmen. Dies schade dem gegenseitigen Vertrauen und sorgen für Unsicherheit, so der EU-Chefverhandler nach einem Telefonat mit der britischen Außenministerin Liz Truss. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlaments, David McAllister, bezeichnete einseitige Maßnahmen ebenfalls als "nicht akzeptabel". Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, man brauche gemeinsame Lösungen und "keine Alleingänge".

© dpa-infocom, dpa:220613-99-645553/2