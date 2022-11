Lebenslange Haft für Abschuss von Passagierflugzeug MH17

Im Prozess um den Abschuss des Passagierflugzeugs mit der Flugnummer MH17 über der Ostukraine im Jahr 2014 sind drei ehemals hochrangige pro-russische Separatisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das niederländische Strafgericht sah es als erwiesen an, dass sie für den Abschuss der Boeing mit einer russischen Buk-Rakete verantwortlich sind. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen.

Die Strafrichter verlasen das Urteil im Hochsicherheitsgericht am Amsterdamer Flughafen Schiphol in Abwesenheit der Angeklagten. Die vier Männer sollen sich in Russland aufhalten. Es ist ungewiss, ob die drei Verurteilten ihre Strafen jemals antreten werden.