Union und SPD machen Fortschritte bei Sondierungen

Berlin Kann die SPD-Führung der Partei am Ende der fünftägigen Sondierungen offizielle Koalitionsverhandlungen empfehlen? Es ist noch keineswegs ausgemachte Sache. Es ist noch viel zu tun.

Bei den Unterhändlern von Union und SPD für eine Regierungsbildung kommen zum Abschluss der fünftägigen Sondierungen die großen Brocken auf den Tisch - Steuern und Finanzen, Familiennachzug und Migration, Europa und Bildung.

Die Zeit drängt. Und "wir haben noch viel Arbeit vor uns", unterstrich Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) vor Beginn des vierten Verhandlungstages. SPD-Chef Martin Schulz sagte, es werde ein langer Tag.

Union und SPD wollen ihre Sondierungen am Donnerstag abschließen. In den Arbeitsgruppen werde "sehr, sehr intensiv verhandelt", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Einer der großen Brocken dürfte das Streitthema Familiennachzug von Flüchtlingen sein. Hier schlug der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka als Kompromiss eine Größenordnung von 40.000 Nachziehenden vor. Das entspreche der Zahl der Visa für Angehörige syrischer Flüchtlinge aus den vergangenen Jahren, sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung".

Der Familiennachzug ist für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, was viele Syrer betrifft, bis Mitte März ausgesetzt. Die Union will ihn ausgesetzt lassen, die SPD nicht. Eine Entscheidung ist dringlich. Damit der Bundesrat einem Gesetz zur weiteren Aussetzung des Familiennachzugs rechtzeitig zustimmen könne, müsse das Gesetz bis zur Sitzung am 2. März im Eilverfahren durch den Bundestag, um dann den Bundesrat zu passieren, schreibt die Zeitung.

Die Unterhändler haben nach Angaben Scheuers auch mit dem Ausloten finanzieller Spielräume begonnen. "Wir wollen unser Land kräftig weiterentwickeln, auch investieren in viele große neue Herausforderungen", sagte er am Vorabend. Im Gespräch war ein Finanzrahmen von bis zu 45 Milliarden Euro.

Einer der schwersten Brocken dürfte die Steuer- und Finanzpolitik sein. Die CSU lehnt die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent ab. Die Erhöhung solle nach SPD-Vorstellung als Ausgleich für Pläne dienen, den Spitzensteuersatz erst bei etwas höheren Einkommen greifen zu lassen. Demnach soll er statt bei knapp 55.000 Euro künftig ab 60.000 Euro Jahreseinkommen fällig werden. Eine Umsetzung der bisher bekannten Steuerpläne beider Seiten würde die Steuerzahler nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft weiter belasten.

Am Donnerstag, spätestens am Freitag wollen die Sondierer ein Ergebnispapier vorlegen, auf dessen Grundlage dann die SPD-Führung der Partei offizielle Koalitionsverhandlungen empfehlen könnte oder eben nicht. Die Unterhändler hätten inzwischen "eine gute Grundlage des Vertrauens und der Kollegialität" geschaffen, sagte Scheuer. "An dem soll es nicht scheitern." Offen ist, ob der Termin gehalten werden kann oder die Gespräche doch noch in eine Verlängerung gehen.

FDP-Chef Christian Lindner warf der CDU-Vorsitzenden, Kanzlerin Angela Merkel, vor, sie diskutiere Unterschiede in der Sache nicht aus, sondern schütte sie mit dem Geld der Steuerzahler zu, um dann den Mantel des Schweigens darüber zu breiten. "Diese Methode kommt Deutschland teuer und bringt unser Land nicht voran."

Zum offenbar geplanten Verzicht von Union und SPD auf die realistischerweise kaum noch erreichbaren deutschen Klimaziele für 2020 sagte Lindner: "Die Union hat ein Manöver vollzogen, das können die Bürgerinnen und Bürger selber beurteilen." Noch bei den Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen sollten 40 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich eingespart werden. Und jetzt heiße es plötzlich, die bisherigen Ziele sind schon nicht realistisch erreichbar. "Wir fühlen uns jedenfalls in der Sache bestätigt und politisch auch."

Dagegen sieht die Klima- und Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, schwerwiegende Nachteile für die Industrie. "Klimaschutz hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu Innovationen geführt, und deutsche Unternehmen sind in bestimmten Bereichen Weltmarktführer", sagte Kemfert der "Welt". Dies sei nun gefährdet. In der "Rhein-Neckar-Zeitung" sprach sie von einer "Bankrotterklärung".

Pläne von Union und SPD für ein Gesetz über Fachkräfte-Zuwanderung stoßen in der Industrie auf Zustimmung. "Eine gesteuerte Zuwanderung kluger und motivierter Köpfe ist längst überfällig", sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes VDMA, Thilo Brodtmann, der "Welt". Der Fachkräftemangel sei an allen Ecken und Enden spürbar.

Bei den Sondierungen in der CDU-Zentrale sollten zunächst jene Arbeitsgruppen zusammenkommen, die ihre Arbeit noch nicht oder nicht zufriedenstellend abgeschlossen haben. Vorgabe der Sechser-Runde der Partei- und Fraktionschefs ist es, dass jede Sondierungsgruppe ein bis zu zweiseitiges Ergebnispapier zu bestimmten Unterpunkten vorlegt.

Die Steuerungsrunde um Merkel, Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer wollte die Bewertung der Papiere mit den Zwischenergebnissen fortsetzen. SPD-Vize Ralf Stegner teilte per Twitter mit: "Nachdem wir gestern bis kurz vor Mitternacht in der bayerischen Landesvertretung waren, ist heute das Konrad-Adenauer-Haus dran. Lese viel Falsches, was angeblich vereinbart sei. Skepsis war, ist und bleibt begründet."