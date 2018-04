Neuer Prozess um in Tunesien festgehaltene Mädchen

Weil er seine Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhält, steht ein 40-Jähriger in der kommenden Woche erneut in Hannover vor Gericht. Foto: Archiv

Hannover Weil er seine Töchter gegen den Willen der Mutter in Tunesien festhält, steht ein 40-Jähriger in der kommenden Woche erneut in Hannover vor Gericht.

Der Mann weigerte sich bisher trotz Haft, einer Rückkehr der neun und elf Jahre alten Mädchen nach Deutschland zuzustimmen. Sie leben bei seinen Verwandten in einem tunesischen Bergdorf, obwohl die Mutter inzwischen das alleinige Sorgerecht hat. Der Deutsch-Tunesier sitzt seit dem Frühjahr 2016 in Deutschland im Gefängnis und wurde bereits wegen Kindesentziehung verurteilt.

In der Verhandlung am 19. April gehe es um den Zeitraum seit dem 25. März 2017, teilte das Amtsgericht Hannover am Mittwoch mit. Eine Rückführung der Mädchen nach Deutschland habe der Mann bislang abgelehnt. In einer Berufungsverhandlung Anfang des Jahres vor dem Landgericht Hannover hatte er noch seine Bereitschaft signalisiert, eine Lösung zu finden.

Ursprünglich sollten die beiden Kinder im Sommer 2015 trotz Trennung der Eltern die Heimat des Vaters kennenlernen, doch schon bald erkannte die Mutter das ihr verheimlichte Ziel ihres Ex-Mannes. Später drohte er ihr laut einem Justizangestellten mit den Worten: „Und wenn ich mein ganzes Leben im Knast sitze, wirst du die Kinder nicht wiedersehen!“dpa