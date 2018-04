Posting ruft die Polizei in Wolfenbüttel auf den Plan

Wolfenbüttel Der Post eines Schülers im sozialen Netzwerk hat einen Polizeieinsatz an der IGS Wallstraße in Wolfenbüttel ausgelöst. Nachdem ein Bürger den Post gelesen hatte, sei er so besorgt gewesen, dass er die Polizei in die Schule gerufen habe. Was in dem Post geschrieben stand, wollte die Polizei nicht...