Es rumort in der Wolfsburger CDU

Wolfsburg Die Wolfsburger CDU lädt am 1. Juni zum Kreisparteitag. Eine neue Satzung soll beschlossen werden. CDU-Ratsherr Frank Roth warnt vor den Folgen, die Mitglieder würden an Einfluss verlieren. Im Interview mit unserer Zeitung übt der ehemalige Geschäftsführer des CDU-Kreisverbands deutliche Kritik an...