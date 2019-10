Mauerfall: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Mauerfall am 10.11.1989: Die Menschen klettern jubelnd auf die Berliner Mauer am Brandenburger Tor.

Berlin Am 9. November 1989 fiel in Berlin die Mauer. Ein Jahr später war Deutschland wiedervereint. Alles Wissenswerte zum 30. Jahrestag.

Berlin, 9. November 1989: Der Tag, an dem die Mauer fiel. Zehntausende Ost- und Westdeutsche, aber auch Menschen aus anderen Ländern, feierten auf den Straßen die Freiheit, kletterten auf die Mauerreste, sprangen auf die andere Seite.

Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Mauerfall vor 30 Jahren.

Mauerfall – wann war er?

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Knapp ein Jahr nach dem Mauerfall war die Wiedervereinigung 1990 vollendet. Am 3. Oktober trat die DDR der Bundesrepublik bei. Vom Fall der Mauer am 9. November 1989 bis zur deutschen Einheit dauerte es damit knapp ein Jahr. Die Existenz der DDR endete am Mittwoch, 3. Oktober 1990.

Deshalb war der 9. November 1989 so wichtig

Der 9. November 1989 steht fest mit der Deutschen Einheit in Verbindung, mehr als der eigentliche Staatsakt ein Jahr später. Der Tag erinnert auch an den erfolgreichen Widerstand und Bürgermut. Der Fall der Mauer markiert zudem das Ende des Kalten Krieges. Warum der 9. November der „Schicksalstag der Deutschen“ ist.

Wann ist die Mauer gebaut worden?

Der Bau der Mauer begann im August 1961. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 gab Walter Ulbricht, der DDR-Staatsratsvorsitzende, SED-Parteiführer und Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, den Befehl zur Abriegelung der Sektorengrenze in Berlin.

Am frühen Morgen des 13. August begannen bewaffnete Grenzpolizisten das Straßenpflaster aufzureißen, Barrikaden zu errichten und Stacheldraht zu befestigen. Die Absperrung lief entlang der sowjetischen Sektorengrenze mitten durch Berlin. Geschütze und Panzer fuhren auf.

In der Nacht vom 17. zum 18. August wurde der Stacheldraht durch eine Mauer aus Hohlblocksteinen ersetzt. Die Grenze war dicht.

Berliner Mauer: Warum wurde sie gebaut?

Die SED-Führung wollte nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost-Deutschland ein sozialistisches System errichten. Viele Bürger waren mit den Plänen nicht einverstanden und verließen die Sowjetische Besatzungszone (SBZ). 1952 ließ die DDR die Grenzen zur Bundesrepublik abriegeln. 1953 wurde der Volksaufstand in der DDR niedergeschlagen.

Die Flüchtlingszahlen stiegen immer weiter an. Von 1949 bis 1961 verließen 2,6 Millionen Menschen die DDR, das entsprach einem Sechstel der ursprünglichen DDR-Bevölkerung. Im Juli 1961 erreichte die Flüchtlingszahl den höchsten Stand seit Juni 1953 und die DDR-Führung beschloss, die Grenzen endgültig zu schließen.

Was bedeutete die Berliner Mauer?

Eine ganze Generation lang wurden die Deutschen in Ost und West getrennt. Die Mauer wurde weltweit zum Symbol für den Kalten Krieg, der die Welt politisch in eine östliche und eine westliche Hemisphäre spaltete.

Lang trennte die Berliner Mauer die Menschen in Ost und West – von 1961 bis 1989. Das Bollwerk stand 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Am 5. Februar ist die Mauer nun genauso lange weg wie sie da war.

Jubelnde Menschen standen am 10. November 1989 auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Am frühen Abend des 9. November 1989 kurz vor 19 Uhr gab Zentralkomitee-Sekretär Günter Schabowski am Ende einer Pressekonferenz eher beiläufig das Inkrafttreten einer neuen Reiseregelung für DDR-Bürger bekannt.

Die Geschichte der Berliner Mauer Bilder, die um die Welt gingen. Foto: DB dpa / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wenige Wochen nach der Maueröffnung 1989 schwebte kein geringerer als der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff („Baywatch", „Knight Rider") bei der ersten deutsch-deutschen Silvesterfeier am 31. Dezember 1989 am Brandenburger Tor im Korb eines Hebekrans über der feiernden Menschenmenge an der Berliner Mauer – „Looking for freedom" singend.

Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, auf der internationalen Pressekonferenz am 15. Juni 1961 im Haus der Ministerien in Ost-Berlin. Hier fiel sein berühmter Satz "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", der nur wenige Wochen später durch den Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 ad absurdum geführt wurde.



Seit dem 13. August 1961 ließ die DDR die Sektorengrenze in Berlin mit Stacheldrahtrollen sperren, alle Verbindungen zwischen Osten und Westen wurden getrennt. In den nächsten Wochen folgte der Aufbau einer Mauer aus Betonelementen, die wie hier entlang der Zimmerstraße in Kreuzberg anfangs eine geringe Höhe hat. Als Schutz vor dem Überklettern der Mauer dienten Metall-Abweiser mit Stacheldraht.

Am 14. August 1961 entstand diese Aufnahme: Zwei Kinder auf einer westdeutschen Straße unterhielten sich mit ihren Großeltern, die sich aus einem Fenster des genüberliegenden Hauses lehnten. Das Haus befand sich im östlichen Sektor. Ein Stacheldraht trennte die zwei Paare.

Zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz entstand ein Niemandsland mit zahlreichen Sperrelementen, die im ersten Jahrzehnt das Erscheinungsbild des Grenzstreifens prägten. Dazu gehörten die vordere Grenzmauer mit aufgesetztem Stacheldraht, die Höckersperren gegen Durchbrüche mit schweren Fahrzeugen und Stacheldrahtzäune. Die Wachtürme waren überwiegend noch als Holzkonstruktion ausgeführt.

Arbeiter erhöhten die Sektorensperre im August 1961 an der Bernauer Straße in Berlin.

Volkspolizisten und Arbeiter der DDR errichteten die Mauer im Norden Berlins an der Grenze zum westberliner Bezirk Reinickendorf. Diese Aufnahme entstand am 6. Oktober 1961.



Unter der Aufsicht von bewaffneten Volkspolizisten errichtete eine Ostberliner Maurerkolonne an der sowjetisch-amerikanischen Sektorengenze am Potsdamer Platz die Mauer.

Direkt an der Sektorenlinie bewachten Grenzsoldaten mit mobilem Sicherungszaun die Mauerarbeiten. Am linken Rand steht noch die ältere Betonschichtmauer aus horizontalen massiven Wegeplatten. Auf West-Berliner Seite beobachtete ein US-Militärpolizist das Geschehen.

Ein Foto, das ins kollektive Gedächtnis einging: Der 19-jährige DDR-Grenzpolizist Conrad Schumann gehörte zu den ersten Grenzflüchtlingen kurz nach dem Bau der Berliner Mauer. Das Foto trägt den Titel „Sprung in die Freiheit" und entstand am 15. August 1961. Viele Jahre später steht Schumann vor seinem eigenen Foto. Weit über 100.000 Bürger der DDR versuchten zwischen 1961 und 1988 über die innerdeutsche Grenze oder über die Berliner Mauer zu fliehen. Weit mehr als 600 von ihnen wurden zwischen 1961 und 1989 von Grenzsoldaten der DDR erschossen oder starben bei Fluchtversuchen. Allein an der Berliner Mauer wurden zwischen 1961 und 1989 mindestens 140 Menschen getötet.

Alltagssituation in Zeiten des Kalten Krieges auf östlicher Seite – aufgenommen am 13. November 1963.

Auch West-Berlin wird durch die Mauer geprägt, vor allem die Stadtteile, die unmittelbar an der Sektorengrenze liegen. Im Schatten der Mauer entstanden oft verwahrloste Brachen und Freiflächen, die als Parkplätze, Müllablagen oder wilde Gärten dienten. Spielende Kinder, Künstler und Autonome nutzten sie hingegen oft als Freiraum für ihre Aktivitäten.



Die weiß gestrichene Hinterlandmauer markierte den Beginn des Grenzstreifens von der Ostseite her, während die Thomaskirche im Hintergrund bereits im Westen steht. Die Überwachung begann jedoch weit vor dieser Mauer: Mit der sogenannten „Hinterlandsicherung" kontrollierten Stasi, Grenztruppen und Polizei das Gebiet nahe dem Grenzstreifen. Für den Aufenthalt war ein Berechtigungsschein erforderlich.

Die Geschichte der Berliner Mauer Grotesker Ausblick. Foto: Sven Simon / imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Im Juni 1990 begann der planmäßige Abbau aller noch bestehenden Grenzanlagen. Nicht nur die Grenzmauer, sondern alle Sperrelemente innerhalb des Grenzstreifens sowie die Hinterlandmauer mussten abgerissen werden. Die geschredderten Reste der Berliner Mauer wurden größtenteils im Straßenbau verwertet.

Die Geschichte der Berliner Mauer „Mauerspecht". Foto: Schnabel, Michael / © epd-bild / Schnabel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der ehemals scharf bewachte Grenzstreifen war durch die Löcher der Mauerspechte zugänglich geworden. Wie hier direkt am Reichstag ließen die Grenzsoldaten auch Familien durch die sinnlos und löchrig gewordene Mauer in das vormals hermetisch abgeriegelte Sperrgebiet. Die Reste der inneren Armierung der Mauerelemente dienten nun als Haltegriffe für die kleinsten Besucher aus dem Westen.



Die East Side Gallery ist bis heute ein Anziehungspunkt für Hunderttausende Besucher im Jahr. Hier wird ein Teil des Bauwerks denkmalgerecht erhalten und dokumentiert die Zeit der Teilung und der wiedergewonnenen Freiheit nach dem Mauerfall.

Von der einen Seite wurde die Mauer als „Friedensgrenze“ und „Antifaschistischer Schutzwall“ gelobt, von der anderen Seite als „kommunistische Schandmauer“ bezeichnet.

Wie kam es zum Mauerfall?

Bemalte Reste der ehemaligen Berliner Mauer zeigen Bilder von Mutter Teresa und Nelson Mandela, geschaffen vom spanischen Künstler Victor Landeta. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Mehrere Entwicklungen führten zum Mauerfall am 9. November 1989 und schließlich zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Die Reformen des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow, die Wirtschaftskrise, die Massenflucht der Menschen in den Westen und die friedlichen Demonstrationen der DDR-Bürgerinnen und -Bürger erzwangen das Ende der DDR-Diktatur.

Die Berliner Mauer in Zahlen

Höhe der Mauer: 3,6 m

3,6 m Länge der Betonplattenwand: 107,0 km

107,0 km Länge des Metallgitterzauns: 61,3 km

61,3 km Länge des elektrischen Kontakt- und Signalzauns: 127,5 km

127,5 km Länge insgesamt: 160 km

160 km Zahl der Beobachtungstürme an der Mauer : 296

: 296 Aufwand für den Bau der Mauer (1961) (= Jahresproduktion der gesamten DDR-Wohnungsbauwirtschaft): ca. 100 Mio. DM

ca. 100 Mio. DM Zahl der an der Berliner Mauer getöteten Flüchtlinge: 136

136 Zahl der erfolgreichen Flüchtlinge nach dem Bau der Mauer: 180.000

180.000 Zahl der legalen Ausreisen aus der DDR nach Westdeutschland (1961-1989): 727.000

