Mann fährt in Bottrop gezielt in Fußgängergruppe

Bottrop Nach den gezielten Attacken eines Autofahrers auf Passanten in Bottrop und Essen sind noch viele Fragen offen. Der 50-Jährige hatte seinen Wagen in der Silvesternacht in Bottrop gezielt in eine Fußgängergruppe gelenkt und mindestens vier Menschen zum Teil schwer verletzt hat.

Danach flüchtete er und versuchte wenig später, auch in Essen in eine Fußgängergruppe an einer Bushaltestelle zu fahren.

Bisher sei nicht klar, warum dieser Versuch in Essen gescheitert sei. "Vielleicht sind Leute weggerannt, vielleicht hat das aus anderen Gründen nicht funktioniert. All das zu klären ist jetzt unsere Aufgabe", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag. Es müssten jetzt Zeugen befragt werden.

Die Ermittlungsbehörden gingen von einem gezielten Anschlag aus, "der möglicherweise in der fremdenfeindlichen Einstellung des Fahrers begründet ist", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.