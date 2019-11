Nur noch "DU": Greenpeace-Aktivisten klauen der CDU ihr C

Oh Schreck, das C ist weg: Aktivisten von Greenpeace demonstrieren vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle, dem Konrad-Adenauer-Haus.

Das war es nur noch die DU: Zwei Männer schaffen den Buchstaben C aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.

Berlin/Leipzig Zwei Männer tragen ein großes C aus der Parteizentrale der CDU - zurück bleibt ein "DU". Greenpeace will den Buchstaben sichergestellt haben und auf die "desaströse Klimapolitik" der Partei aufmerksam machen. Die CDU scheint die Aktion mit Humor zu nehmen.

CDU mal ohne C: An der Berliner Parteizentrale der Christdemokraten hat am Donnerstagmorgen ein Teil des großen Logos gefehlt.

Greenpeace-Aktivisten hätten den großen roten Buchstaben im Konrad-Adenauer-Haus entfernt, teilte die Umweltschutzorganisation mit. Das verbleibende "DU" ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, so dass an der Glasfassade im Stil der biblischen zehn Gebote stand: "Du sollst das Klima schützen".

Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit. Die CDU müsse "zum C in ihrem Namen stehen". Das "C" in der CDU steht für "christlich" - das sollte auch den Erhalt der Schöpfung und damit den Kampf gegen die Klimakrise beinhalten, argumentieren die Umweltschützer. Sie werfen Kanzlerin Angela Merkel und ihrer Partei vor, seit vielen Jahren beim Klimaschutz auf der Bremse zu stehen.

Die Berliner Polizei konnte den Diebstahl des Buchstabens zunächst nicht bestätigen. Aus der CDU-Parteispitze hieß es, die Polizei ermittle routinemäßig, rechtliche Schritte behalte sich die Partei vor. Hauptsache, das C stehe "nach dem Ausflug" wieder im Konrad-Adenauer-Haus.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer reagierte mit Humor: "So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus", sagte die Vorsitzende bei einer Hallenbesichtigung vor dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig, der an diesem Freitag beginnt.

Zuvor hatte Generalsekretär Paul Ziemiak ein Bild getwittert, auf dem er neben einem roten C posierte. Er kommentierte das Bild mit "Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt!" Der Buchstabe sei in Leipzig beim Parteitag.

Zwei Männer in Messebau-Kleidung trugen den Buchstaben am Morgen aus dem Gebäude. Warum sie niemand aufgehalten hatte, blieb zunächst unklar. Laut der Greenpeace-Sprecherin handelte es sich bei den Männern um Aktivisten, die sich anders als "typische Aktivisten" angezogen hätten. Aus der CDU-Spitze hieß es: "Greenpeace hat uns mit der Aktion profimäßig überrumpelt."

Am Konrad-Adenauer-Haus fehlten am Nachmittag sämtliche Buchstaben. Eine Greenpeace-Sprecherin sagte, D und U seien von der Partei selbst entfernt worden. Im Berliner Stadtgebiet tauchten unterdessen Aktivisten mit auf den Rücken geschnallten nachgemachten Cs auf. Zudem richtete Greenpeace einen Twitter-Account für das C ein. Kurze Clips zeigten die Attrappen auf dem Weg durch die Hauptstadt. Schnell tauchte auch ein weiterer Twitter-Account "Das DU" auf.