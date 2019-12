Merkel lädt nach Bauern-Protesten zum "Agrargipfel"

Tausende Trecker stehen bei einer Protestaktion von Bauern auf der Straße des 17. Juni in Berlin.

Brandenburger Bauern bei einer Protestaktion gegen das Agrarpaket der Bundesregierung in Berlin.

Bauern demonstrieren vor dem Landwirtschaftsministerium in Bonn: "Stoppt den Bürokratiewahnsinn bei der Düngeverordnung".

Bauern sammeln sich in der Nähe des Autobahnkreuzes Bayreuth/Kulmbach, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu protestieren.

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt heute in Berlin mit Vertretern von rund 40 landwirtschaftlichen Verbänden und Organisationen zusammen.

Mit dem "Agrargipfel" reagiert die Bundesregierung auch auf Proteste gegen geplante neue Vorgaben zum Schutz von Insekten und strengere Düngeregeln.

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), die an dem Treffen teilnimmt, hatte vorab eine Einbeziehung der Bauern bei weiteren Umweltschutzregelungen zugesagt. In der vergangenen Woche hatten Tausende Bauern aus ganz Deutschland in Berlin gegen die Agrarpolitik der Regierung demonstriert und auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für ihre Branche eingefordert.