Sterbehilfe: Helmut Feldmann darf jetzt sterben wollen - legal

„Gott sei Dank!“ Das war das erste, was Helmut Feldmann aus Marl dachte am Mittwoch um kurz nach zehn, als aus Karlsruhe das Urteil kam: Das Sterbehilfe-Verbot in Deutschland wird gekippt. Mehr als vier Jahre hat der 73-Jährige warten müssen, bis das Bundesverfassungsgericht der Beschwerde des...